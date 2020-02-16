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Регион
Опубликовано 16 февраля 2020, 03:03
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В Нигерии бандиты напали на деревни и убили 30 человек

Населённые пункты находятся в штате Кацина на севере страны.

По меньшей мере 30 человек погибли при нападении на две деревни в Нигерии. Среди жертв в основном дети и пожилые люди, сообщает местная газета Punch.

Трагедия произошла вечером 15 февраля. В настоящее время деревни, где находятся пострадавшие, охраняют сотрудники сил безопасности и полиции.

В Нигерии действует террористическая организация "Западноафриканская провинция Исламского государства"*, ранее известная как "Боко харам"*. Именно эта группировка стоит за большинством терактов в регионе. Они совершаются в ответ на военные действия со стороны Нигера, Камеруна и Чада. Организация выступает против европейских ценностей и за введение в стране управления на основе шариата.

*Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

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Фото © Flickr / Melvin Buddy Baker

Вера Павлова
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