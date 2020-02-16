В Госдуме оценили заявления США о неспособности РФ достроить "Северный поток — 2"

Америка и дальше будет пытаться помешать России в строительстве газопровода, считают в нижней палате парламента.

Зампред Комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа назвал слова главы Минэнерго США Дэна Бруйетта о неспособности России самостоятельно завершить строительство газопровода "Северный поток — 2" "недобросовестной конкуренцией, которая открывает всем европейским странам глаза на санкции", сообщает RT.

По мнению депутата, Америка будет и в дальнейшем предпринимать попытки помешать строительству газопровода, а их заявления носят политический характер и рассчитаны на европейские компании. Однако он также сообщил, что есть все основания полагать, что "Северный поток — 2" будет готов к концу года.

— Я думаю, что в течение года будут предприняты шаги для того, чтобы ускорить завершение этого проекта. И то, что США заявляют, что они делают, что они, очевидно, ещё будут делать, не помешает завершению строительства и пуска "Северного потока — 2", — заявил Чепа.

Ранее на заявления Министерства энергетики США отреагировал "Газпром".