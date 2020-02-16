В Госдуме сочли оскорблением слова протоиерея, сравнившего гражданских жён с проститутками

Представитель РПЦ предположил, что священник пытался донести мысль о том, что отказ мужчин от обязательств при сожительстве наносит женщинам психологическую травму.

Зампредседателя Комитета Госдумы по делам семьи и женщин Елена Вторыгина отреагировала на высказывание протоиерея Димитрия Смирнова, сравнившего гражданских жён с "бесплатными проститутками". Депутат сочла эти слова оскорблением и напомнила, что подобные браки складываются по разным причинам.

Вторыгина добавила, что "нельзя так оскорблять и обижать женщин".

— По разным причинам сегодня гражданские браки... Любая женщина хочет быть в браке, большинство хочет быть в браке, но, к сожалению, не все мужчины нам предлагают выйти замуж, — приводит её слова РИА "Новости".

Она подчеркнула, что подобные высказывания не только не вдохновят россиян узаконить свои отношения, но и могут вызвать отчуждение от церкви. Вместо осуждения она предлагает возрождать традиционные ценности, чтобы люди хотели однажды стать мужем и женой.

На неоднозначное высказывание Смирнова отреагировал и замглавы синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе. Он заявил, что тот высказался в "свойственной ему образной манере".

Представитель РПЦ предположил, что священник пытался сказать, что отказ мужчин от обязательств при сожительстве наносит женщинам психологическую травму. Кипшидзе не сомневается, что протоиерей поддерживает представительниц прекрасного пола.

— Таким, может быть, излишне острым сравнением пытается их защитить от того, чтобы они не становились жертвами безнравственных мужчин, способных унижать и использовать, — сказал он.