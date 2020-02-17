В Госдуме предложили ввести в вузах прикладной бакалавриат

Помимо диплома о высшем образовании это гарантирует высокую рабочую квалификацию выпускников.

Заместитель председателя Комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов в письме главе Минобрнауки Валерию Фалькову направил предложение по введению в вузах России так называемого прикладного бакалавриата. Об этом пишет РИА "Новости".

— В связи с тем что многие молодые люди жалуются, что их заставляют изучать дисциплины, которые не являются обязательными для выбранной ими будущей профессии, а длительное обучение является для них просто потерей времени, предлагается распространить прикладной бакалавриат на все вузы и средние профессиональные учреждения, — отметил депутат.

Чернышов добавил, что такую систему можно ввести в учебных заведениях наравне с обычной академической. К тому же это позволит студентам колледжей начать изучать программу бакалавриата ещё в училищах, а затем, спустя два года обучения, переходить в университет.

Таким образом, при выпуске студент получит два диплома, ни один из которых не потеряет своей содержательности. Более того, подобная система обучения поможет студентам занять более выгодное место на рынке труда и в дальнейшем получить хорошую работу.

— На таком бакалавриате больше учебного времени отводится на практические и лабораторные работы, производственные практики в экспедиционных условиях, в научных лабораториях, на производстве и в различных НИИ, — пояснил депутат.