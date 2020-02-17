"Мировая моська". Депутат Госдумы объяснил, почему Польша обвиняет РФ в угрозе Евросоюзу
По его словам, страна просто пытается завоевать важную позицию в геополитической игре.
Депутат Госдумы Дмитрий Белик сравнил Польшу с моськой, которая "лает" на Россию вопреки мнению лидеров стран ЕС. Об этом политик заявил телеканалу RT.
Таким образом он отреагировал на слова главы МИД Польши Яцека Чапутовича о том, что РФ является угрозой Евросоюзу и национальным интересам государств — членов организации. По его мнению, Россия применяет силу для того, чтобы отстаивать свои интересы.
— Каждая страна в мире хочет быть частью большой геополитической игры и получить достойную роль. Варшава сегодня стала этакой мировой моськой... Польша готова "лаять" на Россию вопреки здравому смыслу, вопреки позиции своих партнёров по ЕС. Говоря о том, что от России исходит угроза для ЕС, польские политики делают вид, что в упор не слышат лидеров ЕС, — пояснил депутат.
Ранее в Польше заявили, что "исторический спор" с Россией выигран, — такой вывод они сделали из речи Владимира Путина в Израиле, в которой не было "антипольских" настроений. Теперь в стране настроены на урегулирование отношений с РФ.
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