"Мировая моська". Депутат Госдумы объяснил, почему Польша обвиняет РФ в угрозе Евросоюзу

По его словам, страна просто пытается завоевать важную позицию в геополитической игре.

Депутат Госдумы Дмитрий Белик сравнил Польшу с моськой, которая "лает" на Россию вопреки мнению лидеров стран ЕС. Об этом политик заявил телеканалу RT.

Таким образом он отреагировал на слова главы МИД Польши Яцека Чапутовича о том, что РФ является угрозой Евросоюзу и национальным интересам государств — членов организации. По его мнению, Россия применяет силу для того, чтобы отстаивать свои интересы.

— Каждая страна в мире хочет быть частью большой геополитической игры и получить достойную роль. Варшава сегодня стала этакой мировой моськой... Польша готова "лаять" на Россию вопреки здравому смыслу, вопреки позиции своих партнёров по ЕС. Говоря о том, что от России исходит угроза для ЕС, польские политики делают вид, что в упор не слышат лидеров ЕС, — пояснил депутат.