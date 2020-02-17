Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 17 февраля 2020, 11:21

В Госдуму внесён законопроект о покупке акций Сбербанка у ЦБ

Фото © ТАСС / Фадеичев Сергей

Фото © ТАСС / Фадеичев Сергей

Примерная их стоимость — 2,5 триллиона рублей.

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект "О перечислении части доходов, полученных Центральным банком Российской Федерации от продажи обыкновенных акций публичного акционерного общества "Сбербанк России". Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Зарегистрирован и направлен председателю Государственной думы, — говорится в опубликованном документе.

Напомним, ранее министр финансов Антон Силуанов сообщил, что Правительство РФ одобрило изменения в законодательство о покупке у Центробанка контрольного пакета Сбербанка. По его словам, стоимость акций составляет примерно 2,5 триллиона рублей. Сделку проведут в два этапа.

BannerImage
Анастасия Иванова
  • Новости
  • Госдума
  • Сбербанк
  • Центробанк
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar