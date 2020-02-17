В Госдуму внесён законопроект о покупке акций Сбербанка у ЦБ
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Примерная их стоимость — 2,5 триллиона рублей.
Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект "О перечислении части доходов, полученных Центральным банком Российской Федерации от продажи обыкновенных акций публичного акционерного общества "Сбербанк России". Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.
— Зарегистрирован и направлен председателю Государственной думы, — говорится в опубликованном документе.
Напомним, ранее министр финансов Антон Силуанов сообщил, что Правительство РФ одобрило изменения в законодательство о покупке у Центробанка контрольного пакета Сбербанка. По его словам, стоимость акций составляет примерно 2,5 триллиона рублей. Сделку проведут в два этапа.