В Госдуму внесён законопроект о покупке акций Сбербанка у ЦБ

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект "О перечислении части доходов, полученных Центральным банком Российской Федерации от продажи обыкновенных акций публичного акционерного общества "Сбербанк России". Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Напомним, ранее министр финансов Антон Силуанов сообщил, что Правительство РФ одобрило изменения в законодательство о покупке у Центробанка контрольного пакета Сбербанка. По его словам, стоимость акций составляет примерно 2,5 триллиона рублей. Сделку проведут в два этапа.