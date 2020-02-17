Судья КС призвал не считать Россию правопреемницей СССР. Но с ним поспорили депутаты и историки

В Госдуме сочли, что заслуженный юрист России позабыл "азбуку юриспруденции", а учёные призвали россиян не отказываться даже от негативных фактов своей истории.

Скандал разгорелся в понедельник вокруг предложения судьи Конституционного суда Константина Арановского не считать Россию правопреемницей "незаконно созданного" СССР. Его точка зрения опубликована на официальном сайте КС в дополнение к постановлению по делу о жилищных правах жертв политических репрессий.

По мнению Арановского, реабилитация пострадавших от репрессий в эпоху СССР не должна рассматриваться как возмещение вреда, которое причинило потерпевшему виновное лицо. При этом он предложил считать Россию государством, "не причастным к тоталитарным преступлениям" ни лично, ни в правопреемстве.

— Российская Федерация не продолжает собою в праве, а заменяет на своей территории государство, незаконно однажды созданное, что и обязывает её считаться с последствиями его деятельности, включая политические репрессии, — приводит его комментарий "Коммерсант".

К слову, в Госдуме точку зрения судьи Арановского не разделяют. По мнению первого зампреда Комитета по госстроительству и законодательству Михаила Емельянова, это очень странное заявление от человека, который занимает довольно серьёзное положение в системе государственной власти, и от юриста.

— Правопреемство не касается преемственности политического режима, это касается совсем других вещей. И путать правопреемство и политический режим совершенно недопустимо, это азбука юриспруденции, — заявил РИА "Новости" Емельянов.

Известный историк Николай Сванидзе также поспорил с выводами судьи. Каким бы ни был, по его словам, Советский Союз, Россия является его правопреемницей и не должна отказываться от негативных фактов своей истории или замалчивать их.

— Мы несём ответственность за нашу историю и не должны зачёркивать её тёмные стороны. Ответственность должна быть правдой. Мы не должны гордиться хорошим, а про плохое забыть — отвечать нужно за всё, — приводит слова Сванидзе URA.ru.