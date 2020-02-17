Ранее ограничения коснулись семерых граждан России.

Евросоюз продлил на год санкции в отношении Белоруссии. Соответствующее заявление распространил Совет ЕС.

— Совет решил продлить ограничительные меры против Белоруссии на один год, до 28 февраля 2021 года, — говорится в заявлении.

ЕС продлил оружейное эмбарго и визовые ограничения против четырёх официальных лиц Белоруссии.

Ранее Брюссель внёс в санкционный список семерых россиян в связи с проведением выборов в Крыму в 2019 году.