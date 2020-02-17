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Регион
Опубликовано 17 февраля 2020, 10:59

Евросоюз продлил на год санкции в отношении Белоруссии

Фото © Pixabay

Фото © Pixabay

Ранее ограничения коснулись семерых граждан России.

Евросоюз продлил на год санкции в отношении Белоруссии. Соответствующее заявление распространил Совет ЕС.

Совет решил продлить ограничительные меры против Белоруссии на один год, до 28 февраля 2021 года, — говорится в заявлении.

ЕС продлил оружейное эмбарго и визовые ограничения против четырёх официальных лиц Белоруссии.

Ранее Брюссель внёс в санкционный список семерых россиян в связи с проведением выборов в Крыму в 2019 году.

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Анастасия Иванова
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