Лига камбэков. Черышев, Неймар и Моуринью идут за "ушастым" трофеем

"Атлетико" — "Ливерпуль". Новый поход банды Клоппа

"Ливерпуль" — действующий победитель Лиги чемпионов, и в этом году банда Юргена Клоппа снова претендует на трофей. Хоть из группы мерсисайдцы вышли не без проблем, опередив "Наполи" всего на одно очко, к весне красные набрали невероятный ход. Настолько невероятный, что в чемпионате "Ливерпуль" до сих пор не проиграл ни одного матча и установил рекорд: 76 очков после 26 туров. Учитывая, что чемпионская гонка в АПЛ уже, по сути, завершена, Клопп вполне может настроить своих ребят на то, чтобы взять второй евротитул подряд и вообще замахнуться на достижения Зидана с "Реалом".

У мадридского "Атлетико" всё не так радужно. Из группы с московским "Локомотивом" "матрасники" вышли лишь вторыми, почти без борьбы уступив первую строчку "Ювентусу". А в чемпионате Испании перестраивающаяся команда Диего Симеоне неожиданно потеряла даже звание третьей силы после "Реала" и "Барселоны". В последних семи играх у "Атлетико" всего одна победа, и в противостоянии с "Ливерпулем" мадридская команда смотрится безнадёжным аутсайдером. Но сбрасывать со счетов их рано — Симеоне всегда отлично настраивал свой коллектив именно на важные матчи плей-офф. И кто, если не мадридская стена, способен остановить зубодробительную атаку "Ливерпуля"?

"Боруссия" — ПСЖ. Голов будет много

Противостояние дортмундцев и парижан выглядит потенциально самым щедрым на голы в этом раунде плей-офф. «Боруссия» наколотила в Бундеслиге аж 63 мяча (даже у «Ливерпуля» в АПЛ меньше). Но вот ПСЖ забил ещё больше — 67. Поэтому болельщики вправе ожидать голевую перестрелку в матчах между этими командами. Тем более что и герои подходящие есть: с одной стороны, Эрлинг Холанд, который наколотил уже восемь голов в пяти матчах, с другой — убойная парочка из Мбаппе и Неймара, у которых 28 мячей на двоих.

Норвежец к тому же один из лучших бомбардиров этого розыгрыша Лиги чемпионов: ещё за "Зальцбург" на групповом этапе он забил восемь голов — больше только у Роберта Левандовского из "Баварии" (10). А оборона парижского клуба, как показывает последняя игра против "Амьена" (4:4), не особо эффективна против бомбардирских рекордов соперников. Так что в этом противостоянии, кажется, придётся отбросить тактику, стратегию и прочие факторы. Ситуация располагает к тому, что всё должно быть просто: кто забьёт больше, тот и победит.

"Аталанта" — "Валенсия". Дерзкий провинциал против команды Черышева

В этом сезоне в серии А очень плотная борьба в первой четвёрке, и скромная "Аталанта" из провинциального Бергамо тоже в ней участвует. Да, от матёрых грандов — "Ювентуса", "Интера" и "Лацио" — команда Джан Пьеро Гасперини немного отстаёт, но у неё ещё есть задачи в Лиге чемпионов. Времена, когда итальянские клубы "сливали" еврокубки ради внутреннего чемпионата, прошли. "Аталанта" на групповом этапе в ожесточённой борьбе оставила не у дел донецкий "Шахтёр" и загребское "Динамо". Останавливаться на достигнутом бергамаски явно не готовы.

Гол Дениса Черышева в ворота "Лилля" в матче Лиги чемпионов 🔥 pic.twitter.com/eGAnhdZpYH — Сборная России (@TeamRussia) October 23, 2019

"Валенсия" Альберта Селадеса на этом фоне смотрится аутсайдером в паре. У испанской команды сейчас невразумительная серия из трёх матчей без побед и седьмое место в Ла Лиге. Радует только возвращение в строй Дениса Черышева — единственного российского футболиста, который ещё продолжает выступление в Лиге чемпионов в этом году. Для Черышева этот розыгрыш ЛЧ особенный. Он хоть уже и брал этот трофей с "Реалом", но непосредственного участия в командных успехах не принимал. Сейчас же он наконец-то важный игрок, в октябре забил свой первый мяч в турнире и сейчас готов помочь команде пройти как можно дальше.

"Тоттенхэм" — "Лейпциг". Моуринью против обидчиков "Зенита"

Основанный всего десяток лет назад "Лейпциг" уже никакая не тёмная лошадка, а серьёзная европейская сила. В Бундеслиге сейчас это главный конкурент "Баварии" — многолетнего гегемона чемпионата Германии. От мюнхенцев команда из Лейпцига отстаёт всего на одно очко и имеет хорошие шансы на золотые медали по итогам сезона. В Лиге чемпионов у клуба тоже самые серьёзные задачи. Свою группу немцы уверенно выиграли, не только отправив отдыхать "Зенит", но и забив в ворота питерцев гол, который до сих пор остаётся главным претендентом на звание лучшего в году.

Забитцер с лета отправил мяч в девятку Кержакова. Сумасшедший мячhttps://t.co/4wlvNEgpvD#ЛейпцигЗенит pic.twitter.com/FdZptRpaxf — Матч ТВ (@MatchTV) October 23, 2019

Чтобы остановить эту дерзкую немецкую машину, нужен кто-то особенный. Или, скорее, Особенный! Жозе Моуринью в конце прошлого сезона вернулся в большой футбол, возглавив "Тоттенхэм", испытывающий проблемы после успехов прошлого сезона. С тех пор в АПЛ больше очков набрал только невероятный "Ливерпуль" Юргена Клоппа. В АПЛ Моуринью уже дотянул "шпор" до пятого места, в Лиге чемпионов он намерен тоже пройти как можно дальше. Тем более что португалец отлично знает, как добиваться успеха в этом турнире, "ушастый" трофей он за свою карьеру брал с двумя командами — "Порту" и "Интером".

18 февраля, 23:00 (мск) "Атлетико" — "Ливерпуль" (Мадрид, Испания), "Ванда Метрополитано"

"Боруссия" — ПСЖ (Дортмунд, Германия), "Зигналь Идуна парк"