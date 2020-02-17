Второе чтение проекта о поправках к конституции может пройти 10 марта
Фото © Агентство "Москва"
Ранее президент России призвал закрепить социальные гарантии в основном законе страны.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Госдума может рассмотреть во втором чтении законопроект о поправках в Конституцию России уже десятого марта.
— Учитывая значимость вопроса, всё-таки идёт обсуждение поправок в конституцию, решение принято о том, что комитет [по госстроительству и законодательству] работает в это время [во время региональной недели] с тем, чтобы до второго марта мы не только приняли поступающие поправки, но и изучили их, — сообщил Володин по итогам заседания Совета Госдумы.
Напомним, с идеей внести целый ряд изменений в Конституцию РФ ранее выступил сам президент РФ Владимир Путин. Российский лидер призвал закрепить социальные гарантии в основном законе страны.