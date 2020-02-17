Второе чтение проекта о поправках к конституции может пройти 10 марта

— Учитывая значимость вопроса, всё-таки идёт обсуждение поправок в конституцию, решение принято о том, что комитет [по госстроительству и законодательству] работает в это время [во время региональной недели] с тем, чтобы до второго марта мы не только приняли поступающие поправки, но и изучили их, — сообщил Володин по итогам заседания Совета Госдумы.