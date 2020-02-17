Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 17 февраля 2020, 17:28

Второе чтение проекта о поправках к конституции может пройти 10 марта

Фото © Агентство "Москва"

Фото © Агентство "Москва"

Ранее президент России призвал закрепить социальные гарантии в основном законе страны.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Госдума может рассмотреть во втором чтении законопроект о поправках в Конституцию России уже десятого марта.

Учитывая значимость вопроса, всё-таки идёт обсуждение поправок в конституцию, решение принято о том, что комитет [по госстроительству и законодательству] работает в это время [во время региональной недели] с тем, чтобы до второго марта мы не только приняли поступающие поправки, но и изучили их, — сообщил Володин по итогам заседания Совета Госдумы.

Напомним, с идеей внести целый ряд изменений в Конституцию РФ ранее выступил сам президент РФ Владимир Путин. Российский лидер призвал закрепить социальные гарантии в основном законе страны.

Путин: Для меня важно, чтобы граждане России были авторами поправок в основной закон
BannerImage
Анастасия Иванова
  • Новости
  • Госдума
  • Вячеслав Володин
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar