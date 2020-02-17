Застреленный в Калининграде мужчина был чемпионом СССР по горным лыжам

От рук убийцы также погибла его беременная супруга.

52-летний Вадим Янголенко, которого вместе с супругой застрелил торговец рынка в Калиниграде, был чемпионом СССР по горным лыжам. Об этом сообщает пресс-служба российской Федерации горнолыжного спорта.

Вадим Янголенко. Фото © Федерация горнолыжного спорта РФ

— 1985 году Вадим Янголенко вошёл в историю Красноярского края, став первым чемпионом СССР среди красноярцев, ему было тогда всего 18 лет. Вадим был добрым, отзывчивым, симпатичным человеком и пользовался заслуженным уважением среди товарищей и коллег по горнолыжному спорту, — говорится в сообщении.

Напомним, 15 февраля в центре Калининграда работник рынка застрелил семейную пару, которая также работала в торговых рядах. После этого мужчина покончил с собой. Во время стрельбы с супругами был несовершеннолетний сын, он не пострадал. Погибшая женщина была на пятом месяце беременности. Знакомые семьи рассказали Лайфу, что убийца преследовал пару.