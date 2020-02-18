Россиянам могут перестать отключать услуги ЖКХ за долги

Вопрос был рассмотрен после обращения ряда граждан, квартиры которых затопило из-за недобросовестных соседей.

В России могут запретить отключать услуги ЖКХ из-за накопившихся долгов. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на документ, который рассмотрит Госдума.

Парламентарии рассмотрят поправки к 157-й статье Жилищного кодекса РФ. Отмечается, что документ уже поддержали в профильном Комитете по жилищной политике и ЖКХ, а также в нескольких фракциях Госдумы. При этом правовое управление нижней палаты парламента не нашло каких-либо замечаний концептуального характера в тексте.

По словам автора инициативы Алексея Куринного, поводом для неё послужили жалобы граждан, квартиры которых затопило из-за недобросовестных соседей.

— Сегодня из-за этих отключений страдают все жильцы многоквартирных домов, даже если у них нет долгов. После перекрытий канализация выливается в другие квартиры, всё приводит к жуткой антисанитарии со всеми вытекающими последствиями, — отметил депутат.

В Федеральной службе судебных приставов подчеркнули, что средняя сумма долга по ЖКХ в России снижается в последние несколько лет. Так, в 2018 году она составляла 23,5 тыс. рублей, а уже сейчас — 21,7 тысячи. В то же время количество судебных исков по долгам за ЖКХ растёт.

Впрочем, инициативу не считают необходимой в Минстрое. В ведомстве указали на обязательность своевременной оплаты услуг ЖКХ, а их отключение назвали исключительной мерой.