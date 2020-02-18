Глава Amazon основал фонд по борьбе с изменениями климата
Он будет спонсировать деятельность негосударственных компаний, занимающихся проблемами окружающей среды.
Основатель и глава компании Amazon Джефф Безос создаёт благотворительный фонд по борьбе с изменением климата. Назван он будет Bezos Earth Fund, изначально бизнесмен вложит в него 10 миллиардов долларов, которые будут выдаваться учёным, активистам и общественным деятелям, занимающимся противодействием изменению климата, в виде грантов.
View this post on Instagram
Today, I’m thrilled to announce I am launching the Bezos Earth Fund. Climate change is the biggest threat to our planet. I want to work alongside others both to amplify known ways and to explore new ways of fighting the devastating impact of climate change on this planet we all share. This global initiative will fund scientists, activists, NGOs — any effort that offers a real possibility to help preserve and protect the natural world. We can save Earth. It’s going to take collective action from big companies, small companies, nation states, global organizations, and individuals. I’m committing $10 billion to start and will begin issuing grants this summer. Earth is the one thing we all have in common — let’s protect it, together. - Jeff
— Изменение климата — самая большая угроза для нашей планеты. Работая вместе с другими, я хочу как усовершенствовать существующие способы, так и исследовать новые методы борьбы с разрушительным воздействием изменения климата на нашу общую планету, — написал Безос в своём инстаграме.
На данный момент Джефф Безос является богатейшим человеком в мире по версии журнала Forbes. По данным на конец января, его состояние оценивается в 115,5 миллиарда долларов.
Фото © Flickr / Dan Farber