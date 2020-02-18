В Госдуму внесли законопроект о возвращении индексации для работающих пенсионеров

В кабмине отметили, что для работающих пенсионеров роль индексации, компенсирующей инфляцию, выполняет зарплата.

Правительство не поддержало законодательную инициативу члена Совфеда Василия Иконникова, который направил в Госдуму предложение по восстановлению индексации пенсий для работающих пенсионеров. Об этом пишет "Российская газета".

Индексацию, согласно документу, предлагается восстановить с текущего года. По приведённым данным, это увеличит расходы Пенсионного фонда в 2020 году на 368,5 миллиарда рублей, в 2021 году — на 426,4 миллиарда рублей, в 2022 году — на 524,6 миллиарда рублей. Однако эти цифры могут значительно уменьшиться за счёт страховых отчислений, получаемых ПФР от работающих пенсионеров.

В качестве источника финансирования член Совфеда указал профицит федерального бюджета. Его размер в этом году составит 876,1 миллиарда рублей.