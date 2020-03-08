6-летний мальчик написал учительнице гневное послание, жестокость которого не знает границ

Детям не сразу становится понятно, когда и кому можно выражать своё мнение, а когда его лучше держать при себе. Ещё не наученный горьким опытом, 6-летний Исайя вздумал написать своей учительнице гневное письмо. Причина — мальчик болтал во время урока с другом, из-за чего женщина конфисковала у него его вещи. У парня было своё мнение на этот счёт.
Фото © Facebook / Jaquya Bradford
"Уважаемая миссис Джонс, сейчас я на вас очень зол, ведь вы забрали у меня 25 монеток.
Да, я разговаривал с Коннером, ну и что с того? Мне всего лишь 6, и я не могу быть
тихим всё время. И считаю, это просто воровство и обман. Вы попадёте в ад,
в самый настоящий ад, как и полагается ворам. Я усердно трудился, чтобы получить эти
монеты, и сегодня все мои молитвы были о том, чтобы Бог поскорее отправил вас в ад.
А ещё ваша новая стрижка просто ужас.
Исайя"
Когда фотография письма попала в Facebook, она моментально стала вирусной. За несколько дней ею поделились 47 тысяч раз. В комментариях пользователи хоть и не поддержали маленького Исайю, но признали, что у малыша есть харизма и ему не надо себя сдерживать.
Я так сильно смеялся, что теперь откашляться не могу
Shirley Terry King
Этот парень просто потрясающий!
John Dinkins
Это чертовски смешно! Если бы учитель взял 5 монеток, то было бы нормально, но забирать 25 — это уже воровство)) Откуда такие дети вообще берутся?
Kim Foster