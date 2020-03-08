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6-летний мальчик написал учительнице гневное послание, жестокость которого не знает границ

Недавно в Facebook завирусился пост, в котором девушка из Хьюстона, США, поделилась письмом, написанным сыном её коллеги. Из-за записки маму мальчика даже вызвали на разговор с преподавателем, чтобы обсудить содержание послания. Дело в том, что в послании ученик высказал преподавательнице всё, что о ней думал, совсем не стесняясь в выражениях.

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Гиф / Giphy

Детям не сразу становится понятно, когда и кому можно выражать своё мнение, а когда его лучше держать при себе. Ещё не наученный горьким опытом, 6-летний Исайя вздумал написать своей учительнице гневное письмо. Причина — мальчик болтал во время урока с другом, из-за чего женщина конфисковала у него его вещи. У парня было своё мнение на этот счёт.

Фото © Facebook / Jaquya Bradford

"Уважаемая миссис Джонс, сейчас я на вас очень зол, ведь вы забрали у меня 25 монеток.

Да, я разговаривал с Коннером, ну и что с того? Мне всего лишь 6, и я не могу быть

тихим всё время. И считаю, это просто воровство и обман. Вы попадёте в ад,

в самый настоящий ад, как и полагается ворам. Я усердно трудился, чтобы получить эти

монеты, и сегодня все мои молитвы были о том, чтобы Бог поскорее отправил вас в ад.

А ещё ваша новая стрижка просто ужас.

Исайя"

Когда фотография письма попала в Facebook, она моментально стала вирусной. За несколько дней ею поделились 47 тысяч раз. В комментариях пользователи хоть и не поддержали маленького Исайю, но признали, что у малыша есть харизма и ему не надо себя сдерживать.

Я так сильно смеялся, что теперь откашляться не могу

Shirley Terry King

Этот парень просто потрясающий!

John Dinkins

Это чертовски смешно! Если бы учитель взял 5 монеток, то было бы нормально, но забирать 25 — это уже воровство)) Откуда такие дети вообще берутся?

Kim Foster

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