6-летний мальчик написал учительнице гневное послание, жестокость которого не знает границ

Детям не сразу становится понятно, когда и кому можно выражать своё мнение, а когда его лучше держать при себе. Ещё не наученный горьким опытом, 6-летний Исайя вздумал написать своей учительнице гневное письмо. Причина — мальчик болтал во время урока с другом, из-за чего женщина конфисковала у него его вещи. У парня было своё мнение на этот счёт.

"Уважаемая миссис Джонс, сейчас я на вас очень зол, ведь вы забрали у меня 25 монеток.

Да, я разговаривал с Коннером, ну и что с того? Мне всего лишь 6, и я не могу быть

тихим всё время. И считаю, это просто воровство и обман. Вы попадёте в ад,

в самый настоящий ад, как и полагается ворам. Я усердно трудился, чтобы получить эти

монеты, и сегодня все мои молитвы были о том, чтобы Бог поскорее отправил вас в ад.

А ещё ваша новая стрижка просто ужас.

Исайя"