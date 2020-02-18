Госдума приняла закон о бесплатном горячем питании для начальных классов

С такой инициативой выступил Владимир Путин в ходе Послания Федеральному собранию 15 января 2020 года.

Депутаты Госдумы в окончательном третьем чтении приняли закон, согласно которому российские школьники младших классов будут бесплатно обеспечиваться горячим питанием. Документ вводит понятие здорового питания, а также закрепляет принципы и особенности обеспечения детей качественной и безопасной едой в школах, говорится на сайте нижней палаты парламента.

— Это важная социальная инициатива, принятие которой позволит каждому школьнику младших классов, независимо от того, живёт он в городе или селе, бесплатно обедать в школе. Законопроект направлен на укрепление здоровья наших детей, — подчеркнул председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Напомним, обеспечить школьников младших классов бесплатным горячим питанием предложил президент РФ Владимир Путин в ходе Послания Федеральному собранию. Позже он рассказывал, что сперва не все поддержали эту идею.