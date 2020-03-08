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В классе считали, что у школьника две мамы, и всё потому, что кому-то было лень краситься каждый день

Каждый, кто хоть раз пользовался косметикой, знает, что она способна полностью изменить внешний вид человека. Иногда разница между девушкой с мейкапом и без такая большая, что некоторые могут подумать, что это два разных человека. Подобная история случилась с писательницей Обри Хирш.

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Фото © Twitter / aubreyhirsch

На днях в своём твиттере девушка поделилась странной историей, которая изрядно расшатала её самооценку. Одноклассница сына поделилась с Хирш наблюдениями — она была уверена, что у мальчика две мамы. Всё бы ничего, вот только ребёнка Обри воспитывает одна.

Девочка из класса моего сына рассказала мне, что она была уверена, у него две мамы: "одна красивая и другая", а потом она описала каждую, и... Дорогие читатели, они обе — это я

Aubreyhirsch

Фото © Twitter / aubreyhirsch

Твит Хирш быстро стал вирусным. За несколько дней он набрал 90 тысяч лайков и 10 тысяч репостов. И, судя по сотням комментариев под публикацией, пользователи прекрасно понимают, что чувствовала Обри в тот момент. Оказывается, малыши по всему миру не способны узнать даже своих родителей с косметикой.

Когда моя сестра сделала мейк для важного мероприятия, её сын сказал, что она красивая, "как клоун"

Solaana

Буду вечно помнить тот день, когда мой сын посмотрел наше с мужем свадебное фото и спросил: "Мам, а что это за красавица стоит рядом с папой?"

UllaMeredith

На следующий день после свадьбы моя четырёхлетняя племянница отказывалась верить в то, что я вышла за её дядю. Говорила: "Моя тётя Бетси — настоящая красавица"

Betsyberman

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