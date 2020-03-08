В классе считали, что у школьника две мамы, и всё потому, что кому-то было лень краситься каждый день

На днях в своём твиттере девушка поделилась странной историей, которая изрядно расшатала её самооценку. Одноклассница сына поделилась с Хирш наблюдениями — она была уверена, что у мальчика две мамы. Всё бы ничего, вот только ребёнка Обри воспитывает одна.

Девочка из класса моего сына рассказала мне, что она была уверена, у него две мамы: "одна красивая и другая", а потом она описала каждую, и... Дорогие читатели, они обе — это я

Твит Хирш быстро стал вирусным. За несколько дней он набрал 90 тысяч лайков и 10 тысяч репостов. И, судя по сотням комментариев под публикацией, пользователи прекрасно понимают, что чувствовала Обри в тот момент. Оказывается, малыши по всему миру не способны узнать даже своих родителей с косметикой.