Потерянное кольцо через 47 лет вернулось к хозяйке, которая по ту сторону океана переживала смерть мужа

История любви, пронесённой сквозь года, началась в далёком 1973-м. Тогда 16-летняя Дебра училась в школе, а парень по имени Шон пригласил её на свидание в День святого Валентина. Они стали встречаться, и перед отъездом в колледж бойфренд подарил девушке красивое кольцо, пишет Daily Mail. Только вышло так, что она вскоре потеряла его в универмаге в Портленде, штат Мэн, США, когда пошла в туалет мыть руки.

Фото © Twitter / BradWGME

Дебра отчаянно пыталась его найти и даже оставила в магазине записку с номером телефона, но ей так никто и не перезвонил. Шон принялся успокаивать подругу, ведь что значит потерять кольцо, когда они нашли настоящую любовь. А она именно такой и оказалась. Когда девушке исполнился 21 год, они сыграли свадьбу. У пары родилось трое детей, и супруги счастливо жили, пока в семью не пришло горе. Шон умер в 2017 году, проиграв битву с раком. И для его жены это стало большим ударом.

Фото © Twitter / BradWGME

Но недавно произошло чудо, которое растрогало американку до слёз. Дебра получила то самое заветное кольцо по почте. Его прислал житель Финляндии Марко Сааринен, который нашёл серебряное украшение с синим камнем, бродя с металлоискателем в местном парке. Оно находилось на глубине 20 см. Когда мужчина исследовал находку, обнаружил надпись с инициалами, названием школы и годом выпуска. Так он нашёл хозяев кольца. Однако как оно оказалось по другую сторону океана, до сих пор остаётся тайной.

Шон всегда говорил, что случайностей не бывает. Так он даёт мне знак, чтобы я взяла себя в руки и жила дальше Дебра Маккенн