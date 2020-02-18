"Конечно же, шок!" Россиянка рассказала Лайфу, каково идти замуж прямо из шутера

Молодой человек выбрал необычный способ предложить руку и сердце. Он хотел доказать, что любовь сильнее ядерной войны.

Жительница Екатеринбурга Фанни Линецкая была шокирована, когда любимый сделал ей предложение руки и сердца в компьютерной игре Metro Exodus: Sam's Story. Теперь она знает, что жених начал подготовку два месяца назад и держал всё в тайне.

Александр написал разработчикам игры ещё в ноябре 2019 года и ждал их ответа. Около полутора месяцев назад создатели виртуального мира дали согласие и начали обсуждать детали. Для надписи "Фанни, будь моей женой" выбрали крышу здания в "постапокалиптическом Владивостоке". В день икс парочка пришла в гости к друзьям. Те неожиданно оставили их вдвоём, и тогда Александр предложил возлюбленной показать новую игру.

— Я зашла в игру, прошла буквально немножко и обнаружила на крыше здания эту надпись. Первая реакция — это, конечно же, шок. Параллельно в этот момент он садится на колено и делает предложение, говоря о том, что таким образом он хотел доказать, что его любовь сильнее любой ядерной войны, и спросил, буду ли я его женой. Я согласилась. Ещё примерно час сидела и не понимала, что произошло, — рассказала Фанни Лайфу.

Невеста уточнила, что они с Александром знакомы с 2012 года. Учились на одном курсе в университете, но несколько лет просто дружили. В 2015-м у Фанни и Александра завязались романтические отношения, и с тех пор они не расставались. По словам девушки, они ещё думают о дате свадьбы, но пока остановились на июне.