Норвежский вундеркинд прихлопнул ПСЖ в Лиге чемпионов
19-летний нападающий отгрузил парижанам два гола.
Дортмундская «Боруссия» с победы начала плей-офф Лиги чемпионов. Причём повержен оказался не кто-нибудь, а французский «Пари Сен-Жермен», который много лет грезит мечтой о победе в турнире. Но даже если у тебя в составе есть Мбаппе и Неймар, это ещё не гарантирует победы. Потому что если у твоего соперника есть Эрлинг Холанд, то он почти наверняка забьёт, и не раз.
Who else? Erling Braut Haaland now has 9 goals in 7 #UCL appearances 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/qMzGidd6aa— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) February 18, 2020
19-летний норвежский вундеркинд — настоящее открытие сезона. Сначала он пачками забивал за «Ред Булл Зальцбург», а теперь творит то же самое уже в форме «Боруссии». В ворота ПСЖ Холанд отгрузил дубль, благодаря чему "шмели" победили, — 2:1.
Вот такой пушкой Холанд вывел «Боруссию» вперед 🔥— Матч ТВ (@MatchTV) February 18, 2020
Просто зверюга 💪https://t.co/g5LV4O1t6T#БоруссияПСЖ pic.twitter.com/0DTJw9QzBi
Теперь этот парень с десятью голами в активе — лучший бомбардир текущего розыгрыша Лиги чемпионов. За семь матчей в составе "Боруссии" он положил уже 11 голов, а всего в этом сезоне — уже 37.
Лига чемпионов, 1/8 финала
Первые матчи
"Боруссия" — ПСЖ — 2:1
Голы: Холанд 69', 77' (1:0, 2:1), Неймар 75' (1:1)