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Регион
Опубликовано 18 февраля 2020, 22:02

Норвежский вундеркинд прихлопнул ПСЖ в Лиге чемпионов

19-летний нападающий отгрузил парижанам два гола.

Дортмундская «Боруссия» с победы начала плей-офф Лиги чемпионов. Причём повержен оказался не кто-нибудь, а французский «Пари Сен-Жермен», который много лет грезит мечтой о победе в турнире. Но даже если у тебя в составе есть Мбаппе и Неймар, это ещё не гарантирует победы. Потому что если у твоего соперника есть Эрлинг Холанд, то он почти наверняка забьёт, и не раз.

19-летний норвежский вундеркинд — настоящее открытие сезона. Сначала он пачками забивал за «Ред Булл Зальцбург», а теперь творит то же самое уже в форме «Боруссии». В ворота ПСЖ Холанд отгрузил дубль, благодаря чему "шмели" победили, — 2:1.

Теперь этот парень с десятью голами в активе — лучший бомбардир текущего розыгрыша Лиги чемпионов. За семь матчей в составе "Боруссии" он положил уже 11 голов, а всего в этом сезоне — уже 37.

Лига чемпионов, 1/8 финала

Первые матчи

"Боруссия" — ПСЖ — 2:1

Голы: Холанд 69', 77' (1:0, 2:1), Неймар 75' (1:1)

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Дмитрий Садылко
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