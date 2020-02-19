Норвежский вундеркинд прихлопнул ПСЖ в Лиге чемпионов

Дортмундская «Боруссия» с победы начала плей-офф Лиги чемпионов. Причём повержен оказался не кто-нибудь, а французский «Пари Сен-Жермен», который много лет грезит мечтой о победе в турнире. Но даже если у тебя в составе есть Мбаппе и Неймар, это ещё не гарантирует победы. Потому что если у твоего соперника есть Эрлинг Холанд, то он почти наверняка забьёт, и не раз.