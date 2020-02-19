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Опубликовано 19 февраля 2020, 14:57

Ольга Баталина станет замминистра труда и соцзащиты

Ольга Баталина. Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Кирилл Зыков

Ольга Баталина. Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Кирилл Зыков

Соответствующее решение приняли Михаил Мишустин и Антон Котяков.

Депутат Госдумы от "Единой России" Ольга Баталина перейдёт в правительство на должность заместителя министра труда и социальной защиты. Об этом сообщил первый замруководителя фракции ЕР Андрей Исаев.

Ольга Юрьевна получила предложение идти на пост заместителя министра труда и социальной защиты РФ. Решение принято председателем правительства Михаилом Владимировичем Мишустиным, министром труда Антоном Олеговичем Котяковым, — сказал он ТАСС и уточнил, что депутат займёт эту должность "в самое ближайшее время".

Сейчас Ольга Баталина входит в состав Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов и является заместителем секретаря генерального совета партии "Единая Россия". В случае перехода в кабмин ей придётся оставить партийный пост.

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Алёна Темирчиева
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