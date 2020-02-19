Ольга Баталина станет замминистра труда и соцзащиты
Ольга Баталина. Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Кирилл Зыков
Соответствующее решение приняли Михаил Мишустин и Антон Котяков.
Депутат Госдумы от "Единой России" Ольга Баталина перейдёт в правительство на должность заместителя министра труда и социальной защиты. Об этом сообщил первый замруководителя фракции ЕР Андрей Исаев.
— Ольга Юрьевна получила предложение идти на пост заместителя министра труда и социальной защиты РФ. Решение принято председателем правительства Михаилом Владимировичем Мишустиным, министром труда Антоном Олеговичем Котяковым, — сказал он ТАСС и уточнил, что депутат займёт эту должность "в самое ближайшее время".
Сейчас Ольга Баталина входит в состав Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов и является заместителем секретаря генерального совета партии "Единая Россия". В случае перехода в кабмин ей придётся оставить партийный пост.