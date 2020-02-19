Ольга Баталина станет замминистра труда и соцзащиты

Соответствующее решение приняли Михаил Мишустин и Антон Котяков.

Депутат Госдумы от "Единой России" Ольга Баталина перейдёт в правительство на должность заместителя министра труда и социальной защиты. Об этом сообщил первый замруководителя фракции ЕР Андрей Исаев.

— Ольга Юрьевна получила предложение идти на пост заместителя министра труда и социальной защиты РФ. Решение принято председателем правительства Михаилом Владимировичем Мишустиным, министром труда Антоном Олеговичем Котяковым, — сказал он ТАСС и уточнил, что депутат займёт эту должность "в самое ближайшее время".