Учёные назвали причину рекордно тёплой зимы

Рекордно тёплый январь 2020 года стал следствием особого климатического явления — арктического колебания. Об этом рассказал NBC глава американского Национального центра данных по снегу и льду в Боулдере Марк Серрез. По словам климатолога, потоки холодного воздуха Арктики оказались в плотном кольце и не продвигаются вглубь Северного полушария. Это называют положительной фазой арктического колебания. Во время отрицательной ветры приобретают форму кривой линии, похожей на синусоиду, и уходят в сторону умеренных широт. На самом Севере при этом становится теплее обычного. Сейчас же, соответственно, всё происходит противоположным образом.

Что вызывает такие колебания, учёные пытаются установить много лет. По одной из версий, феномен как-то связан с возмущениями магнитного поля Земли. Климатологи подчеркнули, что прояснение природы этих процессов крайне важно для долгосрочных прогнозов погоды. К примеру, если бы специалисты в прошлом ноябре знали о надвигавшейся положительной фазе арктического колебания, это могло бы помочь авиации, а в бюджеты городов не пришлось бы закладывать лишних денег на снегоочистители. Кроме того, изучение арктических колебаний может оказаться полезным для исследований по части глобального потепления.