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Регион
Опубликовано 19 февраля 2020, 17:07
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В Госдуму внесли проект амнистии в связи с 75-летием Победы

Сократить неотбытую часть наказания предлагается несовершеннолетним, беременным, пожилым осуждённым и ряду других категорий.

Депутат от фракции КПРФ Сергей Шаргунов внёс на рассмотрение Госдумы проект постановления об объявлении амнистии в связи с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.

Актом амнистии предлагается сократить неотбытую часть наказания следующим категориям лиц: осуждённым к лишению свободы на срок свыше пяти лет за умышленные преступления — на одну треть; осуждённым к лишению свободы на срок свыше десяти лет за умышленные преступления — на одну четверть, — говорится в пояснительной записке к документу.

Распространить амнистию, в частности, предлагается на принимавших участие в боевых действиях по защите Отечества в Афганистане или других государствах и приравненных к ним лиц. Кроме того, акт подразумевает амнистирование военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, лиц гражданского персонала Вооружённых сил, других войск, воинских формирований и органов, а также иных организаций, участвовавших в выполнении задач в ходе вооружённого конфликта в Чечне и контртеррористических операций на территории других республик Северного Кавказа.

Кроме того, под амнистию могут попасть несовершеннолетние, беременные женщины, женщины старше 50 лет и мужчины старше 55 лет, инвалиды I или II группы, а также больные активной формой туберкулёза и страдающие онкологическими заболеваниями.

Применение акта исключается в отношении опасных и особо опасных рецидивистов, осуждённых за тяжкие и особо тяжкие преступления.

Напомним, что в связи с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов по всей России пройдут праздничные мероприятия. Кабмин выделит на единовременные выплаты ветеранам в честь юбилея более 71 млрд рублей.

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Фото © Pixabay

Алёна Темирчиева
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