Мама разыграла своих детей, заставив всех в школе думать, что их папа — Postmalone

Кэри Свитсоул стала известной, когда её фотографии в образе рэпера Postmalone попали в Сеть. За несколько дней публикация в соцсети Facebook набрала десятки тысяч лайков и репостов. Неудивительно, ведь преображение просто потрясающее. Издание Bored Panda поговорило с крутой мамой и узнало, какая история стояла за вирусным постом.

Я умоляла сына нарядиться Постмалоном на Хэллоуин. Мне казалось, он на него очень похож. Но он отказался. Я всё равно купила поддельные украшения, деньги, сигареты и другие необходимые вещи. В Хэллоуин я отвезла его в школу и спросила, будет он наряжаться или нет. Он снова отказался. Я вернулась домой, посмотрела в зеркало и поняла — вот он, твой рэпер

На подготовку ушло немало времени, но Кэри считает, результат того стоит. Сначала девушка побежала в секонд-хенд, чтобы купить себе самую модную мужскую одежду и обувь по размеру. Дальше — процесс преображения.

Я "загуглила", как выглядит Постмалон, и оказалось, что у него теперь короткие волосы, не то что у меня. Но решение я придумала. В комнате дочери я нашла куклу с такими же волосами, как у меня, отрезала их и приколола к забранному хвосту по всей голове

Когда татуировки были нарисованы, а на лице появилась фейковая растительность, Кэри могла отправляться на конкурс двойников рэпера. Но вместо этого она поехала забирать детей с уроков. Школьникам было не до смеха. Тогда они узнали, что это такое — стыдиться своих родителей. А вот одноклассники были в шоке — никто никогда не видел отца ребят, поэтому первая реакция была очевидна: "Это, что, ваш папа?!"

Малыши не знали, что Кэри — та ещё шутница. Она уже не в первый раз примеряет на себя всевозможные образы. На счету женщины — и Росомаха, и "уставшая мама", и недовольный кот из мема.