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Опубликовано 20 февраля 2020, 12:52
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Госдума приняла закон о расширении программы маткапитала

Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

Изменения коснутся семей, в которых дети родились с 1 января 2020 года.

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект, расширяющий программу материнского капитала. Ранее с такой инициативой выступил президент РФ Владимир Путин.

Напомним, в ходе Послания Федеральному собранию глава государства объявил о продлении программы материнского капитала до 31 декабря 2026 года. Он также заявил, что теперь получить его смогут семьи с момента рождения (или усыновления) первого ребёнка. Для них сумма составит 466 тысяч рублей. А выплата на второго и последующих детей увеличится ещё на 150 тысяч рублей (до 616 тысяч) с ежегодной индексацией.

Срок выдачи сертификата сократится с 15 до 5 дней, а срок выдачи средств маткапитала — с 30 до 10 дней. Также в 18 раз сократится количество документов для оформления выплат.

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Александра Вишнякова
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