Госдума приняла закон о расширении программы маткапитала

Напомним, в ходе Послания Федеральному собранию глава государства объявил о продлении программы материнского капитала до 31 декабря 2026 года. Он также заявил, что теперь получить его смогут семьи с момента рождения (или усыновления) первого ребёнка. Для них сумма составит 466 тысяч рублей. А выплата на второго и последующих детей увеличится ещё на 150 тысяч рублей (до 616 тысяч) с ежегодной индексацией.