Жертва перестрелки три дня проходила с пулей в голове из-за врачей, которые просто заклеили рану пластырем

Когда Шакена Джефферсон из Майами, США, садилась в машину у дома, собираясь за продуктами, она попала в настоящий кошмар. Внезапно появился автомобиль с вооружёнными людьми, которые открыли беспорядочный огонь, пишет ABC News.

Фото © Twitter / fox_sheldon

Раненую женщину срочно госпитализировали, но помощь медиков оказалась весьма странной. Врачи заклеили рану пластырем, сказав, что это просто царапина, и даже не сделали рентген. Они отпустили пострадавшую домой, прописав антибиотики и заверив, что всё в порядке. Однако Шакена, вернувшись из больницы, стала жаловаться на головную боль, отмечая, что внутри словно что-то движется. К тому же, по словам близких, у американки наблюдалась кратковременная потеря памяти.

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Женщину отвезли в другую больницу, где выяснилось, что всё это время она ходила с пулей в голове. Через три дня после перестрелки ей наконец сделали операцию и извлекли инородный предмет. Теперь семья Шакены собирается судиться с медучреждением, в котором ей не оказали должной помощи. А правоохранителям предстоит провести расследование и разыскать преступников.