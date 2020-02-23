Самые сексуальные чекистки СССР. Как разведчицы выручали советскую власть, обманывая Гитлера и выведывая секреты атома

В 1920-х годах советское государство нуждалось в защите как от внутреннего врага, так и от внешнего. Одним из нововведений НКВД стала активная вербовка представительниц прекрасного пола. И в этом плане упор делался не только на идейные соображения, но и на уровень личной харизмы. Вербовали вчерашних аристократок, актрис и известных обольстительниц. Этот эксперимент оказался удачным, в истории остались имена родственницы Антона Чехова, русской актрисы в Голливуде и потомственной дворянки, возглавившей затем аналитический отдел.

Маргарита Конёнкова. Агент и модель в жанре ню

Маргарита Конёнкова. Фото © Public Domain

Маргарита Конёнкова с юности умела очаровывать людей. Дочь присяжного поверенного Ивана Воронцова с детства вращалась в кругу московской богемы. В юности флиртовала с сыном Фёдора Шаляпина, общалась с Сергеем Есениным, очаровала и вышла замуж за скульптора Сергея Конёнкова, которого называли русским Роденом. Ему пришлось добиваться её руки несколько лет. Его не смущала почти двадцатилетняя разница в возрасте. Она же стала главной моделью скульптора в стиле ню, о которой мать Никиты Михалкова и Андрея Кончаловского Наталья Кончаловская сказала: "Она изгнала из его жизни одиночество и принесла в неё любовь".

В 20-х годах пара эмигрировала в Нью-Йорк. В 1935 году Альберт Эйнштейн заказал Конёнкову свой портрет. Маргарита тесно сблизилась с гениальным физиком. С начала 30-х в СССР начала активно развиваться ядерная программа, в 40-х встал вопрос о том, кто первым изобретёт атомную бомбу — СССР, США или Германия. От этого сильно зависела расстановка сил в мире. НКВД, точнее НКГБ, обратил внимание на Маргариту ещё в конце 30-х.

Их привлекло то, что Маргарита стала любовницей Альберта Эйнштейна, который был другом Роберта Оппенгеймера, профессора физики Калифорнийского университета, привлечённого к разработке ядерного оружия ("Манхэттенский проект"). В то время вокруг этой сферы была завеса тайны. С середины 1930-х годов учёным запретили публикации научных статей, посвящённых разработкам в области ядерной физики. Маргарита, несмотря на эмиграцию, была патриотом СССР и согласилась сотрудничать.

Она получила подпольную кличку Лукас и стала работать под руководством Лизы Зарубиной, жены резидента НКВД в США. Маргарита очаровала ближайшее окружение Оппенгеймера и добилась того, чтобы в "Манхэттенский проект" был привлечён ряд коммунистов. В ходе работы были добыты тысячи копий чертежей разработок атомного оружия, что позволило советским учёным сэкономить десять лет и сделать первую атомную бомбу почти в одно время с США. В дальнейшем это сыграло огромную роль в годы холодной войны, когда установился биполярный мир. Благодаря работе Маргариты Лукас Сталин был также заранее предупреждён о бомбардировке Хиросимы и Нагасаки.

Маргарита Конёнкова и Альберт Эйнштейн. Фото © Public Domain

Елена Модржинская. Дворянка и любимица Берии

Иван да Марья. Фото © Public Domain

Октябрьскую революцию Елена Модржинская встретила в возрасте семи лет. В 1924 году в совершенстве овладела английским языком. К 1929 году получила юридическое образование, стала специалистом по советскому праву. В конце 1930-х годов завербована НКВД. В 1938 году во главе комиссариата встал Лаврентий Берия. Его задачей было восстановление агентурной сети, а также усовершенствование системы советской разведки. Народный комиссар обращал особое внимание на формирование женского корпуса разведки.

Елена вошла в особую группу, которая состояла из потомственных аристократов. Они активно сотрудничали с "кембриджской пятёркой" (Ким Филби, Дональд Маклин, Энтони Блант, Гай Бёрджесс) — сотрудниками британской разведки, которые работали в пользу СССР. Модржинская возглавила аналитический отдел. В июне 1941 года её перебросили в оккупированную Варшаву, разведчица получила подпольное прозвище Марья и для отвода глаз вышла замуж за коллегу, работавшего под именем Иван.

В историю разведки они так и вошли — Иван да Марья. Агенты успешно добывали данные, один раз даже подверглись допросу в гестапо, но всё обошлось. Они передали в СССР информацию о готовящемся блицкриге. То, что Сталин ничего не знал о грядущем нарушении Гитлером Пакта Молотова — Риббентропа, — миф. Елена и другие агенты сделали всё для того, чтобы партийная верхушка СССР была проинформирована о начале войны. После окончания войны Елену отправили в отставку, и она занялась аналитической работой. Единственным промахом Модржинской, допущенным из-за приверженности теории заговора, стало недоверие "кембриджской пятёрке" (она считала, что завербованные британцы вели двойную игру, что было впоследствии опровергнуто). До конца жизни работала заведующей сектором критики антикоммунизма Института философии.

Ольга Чехова — племянница писателя Антона Чехова, обманувшая Гитлера

Ольга Книппер-Чехова. Фото © Getty Images / Ullstein bild Dtl.

Ольга Книппер состояла в двойном родстве с Антоном Чеховым. Она была племянницей его жены, а в 1914-м вышла замуж за его племянника со стороны брата — Михаила Чехова. Она любила шутить, что единственное, что дал брак, — это фамилия. Замужество оказалось недолгим, и через три года пара рассталась. В 1920 году Ольга вышла замуж во второй раз — за австро-венгерского офицера Фридриха Яроши. С ним она в 1921 году переехала в Германию, где почти сразу стала востребованной актрисой.

Ольга начала активно сниматься в фильмах и вскоре стала звездой немецкого кино. Плохое знание немецкого не помешало ей, ведь в то время кино было ещё немым. В 1933 году Гитлер заступил на пост рейхсканцлера, в этом же году нацисты устроили знаменитую провокацию — мнимый поджог Рейхстага коммунистами, который развязал диктатуре руки. Начались гонения на евреев и инакомыслящих. Многие представители творческой богемы эмигрировали в США и страны Европы. Ольга Книппер-Чехова осталась, и приход новой власти никак не сказался на её карьере. Более того — Гитлер оказался её поклонником. Женщина умела очаровывать мужчин из любой сферы, будь то богема или высшие эшелоны власти.

Фото © Getty Images / Ullstein bild Dtl.

Единственный, кто на неё косо смотрел, — Йозеф Геббельс, на тот момент ставший министром просвещения и пропаганды. Он же активно курировал кинематограф. Есть версия, что он, известный ловелас, её невзлюбил, потому что она не ответила взаимностью на его ухаживания. У Ольги были сильные покровители среди нацистской верхушки, так что особых проблем не возникло. Гитлер говорил, что Ольга, будучи кумиром простых солдат, отлично поддерживает их боевой дух, как поддерживала дух рядовых и офицеров Марлен Дитрих во время Первой мировой. Окружение диктатора поражалось тому, какое влияние имела Ольга на него. Благодаря своему влиянию она спасла усадьбу Антона Чехова в Крыму от разорения нацистами, оккупировавшими полуостров осенью 1941 года. Книппер-Чехова была завербована НКВД через чекистку Ларису Рейснер в 1920-х годах. Симпатия Гитлера к актрисе открывала для неё любые двери, что позволяло Ольге добывать самую ценную информацию о перестановках в нацистском руководстве и стратегических планах. Однажды Ольга скопировала важные документы и передала своим кураторам из НКВД. Фюрер быстро обнаружил утечку информации, но она с лёгкостью отвела от себя подозрение, и вместо неё арестовали другого. Несколько раз её жизнь висела на волоске, но ей удавалось выйти сухой из воды. В 1945 году были арестованы все, с кем Ольга общалась, даже её личный шофёр, но не она. Один из нацистских бонз в ожидании Нюрнбергского суда написал в дневнике: "Я до сих пор не понимаю, как этой актрисе удалось провести фюрера, который мало кому доверял".