Путин провёл телефонные переговоры с Меркель и Макроном по ситуации в Идлибе

Также стороны обсудили ситуацию в Ливии. Лидеры стран высказались за полное соблюдение перемирия и возобновление диалога.

Президент России Владимир Путин провёл телефонные переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Об этом сообщается на сайте немецкого правительства.

В ходе разговора обсуждалась ситуация в сирийской провинции Идлиб. Меркель и Макрон заявили, что готовы вместе провести встречу с президентом Турции Реджепом Эрдоганом. Также они высказались за прекращение боевых действий в Идлибе.

— Они [Меркель и Макрон] призвали немедленно прекратить ведение боевых действий и обеспечить беспрепятственный гуманитарный доступ к нуждающимся. Они выразили готовность провести совместную встречу с президентом Путиным и турецким президентом Эрдоганом, чтобы достичь политического решения кризиса, — заявил официальный представитель Правительства Германии Штеффен Зайберт.

Путин также подчеркнул необходимость применения эффективных мер по борьбе с терроризмом в Сирии.

В ходе беседы была затронута и ситуация в Ливии. Стороны высказались за полное соблюдение перемирия и возобновление диалога в русле решений, принятых на Берлинской конференции.

Президент России выразил соболезнования немецкому канцлеру в связи с убийством десяти человек в городе Ханау, произошедшим накануне.

Напомним, в начале февраля ситуация в сирийском Идлибе резко обострилась. Лайф сообщал о начале массового наступления террористов и членов радикальных группировок на позиции сирийской армии. При этом, по данным СМИ, поддержку боевикам оказывает турецкая артиллерия.