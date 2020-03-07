Фотошоп отдыхает: 15 оптических иллюзий из реального мира, снятых на смартфон

На инстаграм португальца Тиаго Силвы подписано почти 70 тысяч человек. Он регулярно выкладывает на своей страничке кадры, снятые на мобильный телефон с самых неожиданных точек, сообщает Bored Panda. Они создают у зрителя эффект оптической иллюзии, при этом Тиаго не использует ретушь и фотомонтаж, а нужного результата добивается исключительно выбором правильного ракурса. Наслаждайтесь!
Недостающий фрагмент
Я всегда думал, что фотографировать закаты и еду слишком скучно, поэтому начал создавать что-то новое
Тиаго Силва
Когда крепко стоишь... на голове
Каждое фото — это вызов
Тиаго Силва
Перекус в облаках
Подзорный кран
Дай пять!
Люди смотрят на меня как на сумасшедшего, видя, сколько раз я прыгаю, чтобы поймать кадр. Но, когда я показываю им фотографию, они понимают, зачем я всё это делал, и подписываются на меня
Тиаго Силва
Клюнул на приманку
Тени, соблюдающие технику безопасности
Есть контакт!
Очки надо?
Меня может вдохновить всё что угодно: граффити, достопримечательность, тень или даже кусок ткани
Тиаго Силва
Солнечные ванны на закате выглядят так
Я никогда не задумываюсь о том, какой кадр будет следующим. Я просто хочу помочь людям взглянуть на мир под другим углом
Тиаго Силва
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