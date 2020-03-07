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Фотошоп отдыхает: 15 оптических иллюзий из реального мира, снятых на смартфон

Пользователь "Инстаграма" Тиаго Силва находит такие ракурсы, от которых голова идёт кругом.

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Фото © Instagram / umtiago

На инстаграм португальца Тиаго Силвы подписано почти 70 тысяч человек. Он регулярно выкладывает на своей страничке кадры, снятые на мобильный телефон с самых неожиданных точек, сообщает Bored Panda. Они создают у зрителя эффект оптической иллюзии, при этом Тиаго не использует ретушь и фотомонтаж, а нужного результата добивается исключительно выбором правильного ракурса. Наслаждайтесь!

Недостающий фрагмент

Фото © Instagram / umtiago

Я всегда думал, что фотографировать закаты и еду слишком скучно, поэтому начал создавать что-то новое

Тиаго Силва

Фото © Instagram / umtiago

Когда крепко стоишь... на голове

Фото © Instagram / umtiago

Каждое фото — это вызов

Тиаго Силва

Фото © Instagram / umtiago

Перекус в облаках

Фото © Instagram / umtiago

Подзорный кран

Фото © Instagram / umtiago

Дай пять!

Фото © Instagram / umtiago

Люди смотрят на меня как на сумасшедшего, видя, сколько раз я прыгаю, чтобы поймать кадр. Но, когда я показываю им фотографию, они понимают, зачем я всё это делал, и подписываются на меня

Тиаго Силва

Фото © Instagram / umtiago

Клюнул на приманку

Фото © Instagram / umtiago

Тени, соблюдающие технику безопасности

Фото © Instagram / umtiago

Есть контакт!

Фото © Instagram / umtiago

Очки надо?

Фото © Instagram / umtiago

Меня может вдохновить всё что угодно: граффити, достопримечательность, тень или даже кусок ткани

Тиаго Силва

Фото © Instagram / umtiago

Солнечные ванны на закате выглядят так

Фото © Instagram / umtiago

Я никогда не задумываюсь о том, какой кадр будет следующим. Я просто хочу помочь людям взглянуть на мир под другим углом

Тиаго Силва

Фото © Instagram / umtiago

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