Медсестра спасла жизнь отцу, а затем и его сыну, когда оба родились недоношенными: фото с разницей в 33 года

Последний месяц в отделении интенсивной терапии Лисса ухаживает за недоношенным мальчиком по имени Зейн. Мама Рената Фрейдин родила малыша на десять недель раньше, но родители уверены, волноваться не стоит — сын в надёжных руках. Папа младенца знает это по собственному опыту. 33 года назад Макгоуэн спасла Дэвида Колдуэлла, когда тот появился на свет за шесть недель до назначенного срока.
Но родители не сразу поняли, что Лисса — давняя знакомая Дэвида. После рождения сына Рената рассматривала старые фотоальбомы, которые были дома. На одном из снимков девушка заметила знакомую улыбку.
Я была уверена, что это та же медсестра, которая ухаживает за нашим малышом! Дэвид сначала даже не верил мне
Рената Фрейдин
Фото © Facebook / Renata Freydin Лисса Макгоуэн держит в руках Дэвида Колдуэлла
Мы принесли фотографию в больницу, и там три другие медсестры подтвердили, что это действительно она! На День святого Валентина она вышла на работу, чтобы снова позаботиться о нашем малыше, и мы сразу воссоздали старую фотографию
Рената Фрейдин
А с ребёнком всё и правда хорошо. Мама мальчика написала в "Фейсбуке", что Зейн держится молодцом и "растёт с каждым днём". Родители и медсестра надеются, что уже в марте малыша можно будет отпустить домой, пишет MyCentralJersey.com.