Медсестра спасла жизнь отцу, а затем и его сыну, когда оба родились недоношенными: фото с разницей в 33 года

Последний месяц в отделении интенсивной терапии Лисса ухаживает за недоношенным мальчиком по имени Зейн. Мама Рената Фрейдин родила малыша на десять недель раньше, но родители уверены, волноваться не стоит — сын в надёжных руках. Папа младенца знает это по собственному опыту. 33 года назад Макгоуэн спасла Дэвида Колдуэлла, когда тот появился на свет за шесть недель до назначенного срока.

Фото © Facebook / Renata Freydin

Но родители не сразу поняли, что Лисса — давняя знакомая Дэвида. После рождения сына Рената рассматривала старые фотоальбомы, которые были дома. На одном из снимков девушка заметила знакомую улыбку.

Я была уверена, что это та же медсестра, которая ухаживает за нашим малышом! Дэвид сначала даже не верил мне Рената Фрейдин

Фото © Facebook / Renata Freydin Лисса Макгоуэн держит в руках Дэвида Колдуэлла

Мы принесли фотографию в больницу, и там три другие медсестры подтвердили, что это действительно она! На День святого Валентина она вышла на работу, чтобы снова позаботиться о нашем малыше, и мы сразу воссоздали старую фотографию Рената Фрейдин

Фото © Facebook / Renata Freydin

А с ребёнком всё и правда хорошо. Мама мальчика написала в "Фейсбуке", что Зейн держится молодцом и "растёт с каждым днём". Родители и медсестра надеются, что уже в марте малыша можно будет отпустить домой, пишет MyCentralJersey.com.