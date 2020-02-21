Госдума рекомендовала ввести уроки полового воспитания в российских школах
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Это необходимо для профилактики ВИЧ среди подростков.
В Госдуме РФ рекомендовали Минпросвещения ввести в школах уроки полового воспитания. С такой инициативой парламентарии выступили по результатам круглого стола "Вопросы законодательного обеспечения профилактики и лечения ВИЧ".
— Включить для школьников средних и старших классов уроки полового воспитания либо глубже внедрить вопросы полового воспитания в имеющиеся дисциплины школьного курса, — цитирует РИА "Новости" текст проекта рекомендаций.
В Госдуме также обратили внимание на проблему распространения наркомании как способа передачи ВИЧ и её профилактики.
В круглом столе, посвящённом профилактике и борьбе с ВИЧ, приняли участие не только депутаты Госдумы, но и сотрудники Минздрава и специалисты некоммерческих организаций, работающих с людьми с заболеванием.