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Опубликовано 21 февраля 2020, 13:45

Госдума рекомендовала ввести уроки полового воспитания в российских школах

Фото © Shutterstock

Фото © Shutterstock

Это необходимо для профилактики ВИЧ среди подростков.

В Госдуме РФ рекомендовали Минпросвещения ввести в школах уроки полового воспитания. С такой инициативой парламентарии выступили по результатам круглого стола "Вопросы законодательного обеспечения профилактики и лечения ВИЧ".

Включить для школьников средних и старших классов уроки полового воспитания либо глубже внедрить вопросы полового воспитания в имеющиеся дисциплины школьного курса, — цитирует РИА "Новости" текст проекта рекомендаций.

В Госдуме также обратили внимание на проблему распространения наркомании как способа передачи ВИЧ и её профилактики.

В круглом столе, посвящённом профилактике и борьбе с ВИЧ, приняли участие не только депутаты Госдумы, но и сотрудники Минздрава и специалисты некоммерческих организаций, работающих с людьми с заболеванием.

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Анастасия Иванова
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