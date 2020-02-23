Атомный залп из пулемёта Калашникова

В 1960-е, в самый разгар холодной войны и гонки вооружений, советскими учёными было разработано оружие, которое могло произвести революцию в военном деле и дать армии СССР серьёзное преимущество перед США. Представьте себе атомную бомбу, которая умещается на ладони. Одна такая "атомная пуля" была способна вывести из строя вражеский танк или пробить стену многоэтажки, против неё бесполезны мешки с песком, которые защищают от обычных пуль. Однако оружие оказалось одинаково опасным и для врага, и для солдата, использующего его.

Маленький гигант большого взрыва

Для создания атомных бомб использовались уран и плутоний. Для того чтобы бомба взорвалась, критическая масса вещества должна была достигнуть одного килограмма. А в начале 1960-х встал вопрос о создании убойного и компактного оружия. Перед учёными поставили серьёзную задачу — найти более убойное вещество, чем плутоний и уран. Им оказался калифорний. Достаточно было щепотки этого вещества (приблизительно два грамма), чтобы получить мощный взрыв. Однако калифорний оказался очень редким элементом: его количество, добываемое естественным путём, было настолько ничтожным, что о производстве оружия на его основе в промышленных масштабах не было и речи. Академик Михаил Дубик после двух лет напряжённой работы открыл способ добычи калифорния в лабораторных условиях, через атомный реактор. Также вещество можно было извлечь из отработанного ядерного топлива после взрывов термоядерных бомб. Это было опасно, к тому же наносило вред окружающей среде.

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"Маленький Чернобыль"

Когда учёные набрали нужное количество калифорния для производства оружия, возникли новые трудности. Чем дальше развивался проект, тем больше проблем возникало. Самой оптимальной формой для нового оружия были пули калибра 7,62 мм (калибр автомата Калашникова), но потянуть их мог только пулемёт, поскольку они были намного тяжелее обычных. Также пришлось разработать специальный порох. Как и любой другой радиоактивный материал, калифорний распадался и нагревался. Одна такая пуля выделяла 5 Вт тепла. Первые испытания чуть не закончились трагически. Заряд очень быстро нагревался, рискуя расплавиться прямо в стволе и убить пулемётчика. Тогда учёные придумали специальный холодильник на 30 патронов на основе жидкого аммиака. Он позволял охлаждать боеприпасы до –15 градусов. Компактное оружие стремительно становилось громоздким — к каждому атомному пулемёту теперь полагался рефрижератор весом 100 кг, а для него стабильный источник питания, компактная электростанция. У заряда был ограниченный "срок годности", после 30 минут использования он портился и взрывался, убивая не только пулемётчика, но и всё живое в радиусе более ста метров. Для сравнения: радиус взрыва осколочной гранаты — 40–50 метров. К тому же поражённая территория становилась "маленьким Чернобылем". Неиспользованные пули представляли собой источник опасности, а их утилизация была трудоёмкой. За один раз нельзя было использовать больше трёх пуль. Мечта о компактном и эффективном оружии разбилась об эти трудности.

Вместо смертельного оружия — противораковая терапия

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В течение 15 лет учёные пытались решить возникшие проблемы. Но на месте одной решённой проблемы возникала другая. Много неприятностей доставляло непредсказуемое поведение материала при поражении разных целей. Разброс в значениях выделения энергии варьировался от 100 до 700 кг в тротиловом эквиваленте. Если пуля взаимодействовала с водой, её убойность падала до нуля, при этом сохранялась радиоактивность. Учёные продолжали биться над усовершенствованием оружия, пока испытания "атомных пуль" не были прекращены по указу Брежнева. В 1982 году был введён мораторий на испытание ядерного оружия. Эпоха калифорния закончилась, "атомные пули были утилизированы".