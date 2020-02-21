Разработчики TikTok создали мобильную игру, в которой нужно убить коронавирус

Ohayoo, дочерняя студия ByteDance (разработчик TikTok), создала игру Battle of Pathogens, в которой нужно бороться с коронавирусом. Поиграть в Battle of Pathogens можно только в мессенджере WeChat.

Battle of Pathogens похожа на другую известную игру — Fruit Ninja. Разница только в том, что в китайской игре нужно разрезать свайпами не фрукты, а коронавирус. Чем дольше длится сессия, тем чаще микроорганизмы мутируют. Улучшенным вирусам противостоять сложнее.

© Battle of Pathogens

Впрочем, игрока Battle of Pathogens тоже можно усовершенствовать. На аватар, виртуального человека, можно надеть медицинскую маску или вручить ему дезинфицирующее средство.

Вирусы падают сверху вниз. Каждый пропущенный микроорганизм вызывает у аватара повышение температуры. Игра заканчивается, когда она становится критической.