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Регион
Опубликовано 21 февраля 2020, 14:33
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В России отменили советскую норму о выдаче молока "за вредность"

Фото © ТАСС / Турин Я.

Фото © ТАСС / Турин Я.

Документ утратил силу наряду с другими нормативными актами времён Советского Союза.

Правительство РФ упразднило 3621 акт времён СССР, в числе которых постановление Совета министров о бесплатной выдаче молока для тех, кто трудится на вредных производствах.

Так называемый молочный паёк для рабочих придумал ещё Владимир Ленин. Первыми его стали получать голодающие трудящиеся Путиловского завода в Петрограде, а позднее и сотрудники других промышленных предприятий страны. Впоследствии молочную норму оформили на законодательном уровне. Так, за смену рабочий вредных производств получал пол-литра молока.

При этом традиция "молочного пайка" сохранится в современной России. Так, сейчас в качестве компенсации "за вредность" выдаётся молоко, а также молочные и кисломолочные продукты: творог, кефир, сыр и т.д. Кроме того, сотрудникам на производствах с неорганическими соединениями цветных металлов полагается мармелад, консервы или сок. Единственное изменение: теперь все трудящиеся могут при желании получать свою молочную норму денежной компенсацией.

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Анна Сокова
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