В России отменили советскую норму о выдаче молока "за вредность"

Правительство РФ упразднило 3621 акт времён СССР, в числе которых постановление Совета министров о бесплатной выдаче молока для тех, кто трудится на вредных производствах.

Так называемый молочный паёк для рабочих придумал ещё Владимир Ленин. Первыми его стали получать голодающие трудящиеся Путиловского завода в Петрограде, а позднее и сотрудники других промышленных предприятий страны. Впоследствии молочную норму оформили на законодательном уровне. Так, за смену рабочий вредных производств получал пол-литра молока.

При этом традиция "молочного пайка" сохранится в современной России. Так, сейчас в качестве компенсации "за вредность" выдаётся молоко, а также молочные и кисломолочные продукты: творог, кефир, сыр и т.д. Кроме того, сотрудникам на производствах с неорганическими соединениями цветных металлов полагается мармелад, консервы или сок. Единственное изменение: теперь все трудящиеся могут при желании получать свою молочную норму денежной компенсацией.