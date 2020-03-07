Банкирша бросила работу, чтобы стать фитоняшкой, и разбогатела: 10 фото, объясняющих всё

Хайди родилась в Доминиканской Республике, но в 17 лет перебралась в Штаты, где получила высшее образование

Фото © Instagram / heidy.espaillat

После девушка устроилась работать персональным банкиром. В целом Хайди была довольна своим занятием, но ей всегда хотелось чего-то большего

Фото © Instagram / heidy.espaillat

А так как брюнетка давно занималась фитнесом, который стал её страстью, она решила превратить хобби в основное занятие. В 2017 году банкирша бросила престижную работу и стала личным тренером и специалистом по фитнес-питанию

Фото © Instagram / heidy.espaillat

Сейчас Хайди разрабатывает свои тренировочные программы, выпускает линию одежды Hellatactive и ведёт инстаграм с 850 тысячами подписчиков. И если раньше она получала £23,2 в год (≈2 млн рублей), то сейчас её доход составляет £193,9 (≈16 млн рублей), пишет Daily Star

Фото © Instagram / heidy.espaillat

По словам красавицы, мужчины часто комментируют её фото в соцсетях. Брюнетка часто получает предложения руки и сердца, а многие не прочь оказать ей финансовую поддержку, но девушка всегда отказывается

Фото © Instagram / heidy.espaillat

У Хайди есть давний возлюбленный, о помолвке с которым она уже сообщила фанатам