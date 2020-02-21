Кузнецова дала старт детскому конкурсу "Письмо солдату. О детях войны"
В преддверии 9 Мая детские письма получат военнослужащие и ветераны.
Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова открыла всероссийский конкурс "Письмо солдату. О детях войны", который посвящён 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
— Четвёртый фестиваль "Письмо солдату" считается открытым. Благодаря сегодняшней встрече это можно будет сделать [написать письмо], и мы обязательно постараемся 9 Мая передать ветеранам эти письма, — заявила Кузнецова в Музее Победы, где проходит выставка, посвящённая празднику.
Омбудсмен отметила, что четыре года назад, когда конкурс впервые появился, письма попадали только в руки действующих военных, а в этом году их планируется передать и тем людям, которые родились в период ВОВ.
— Сейчас мы можем говорить о том, что более 20 тысяч детских писем дошли до своих адресатов. Но самое интересное, что мы сейчас начинаем получать обратную связь, — добавила она.
По словам Кузнецовой, военнослужащие стали делиться своими впечатлениями от прочтения детских писем.
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