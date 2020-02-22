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Опубликовано 22 февраля 2020, 22:22

В Госдуме ответили на обвинения в адрес России о создании фейков о коронавирусе

Там отметили, что в соцсетях всегда распространяется наиболее востребованная информация.

Первый зампред Комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков отметил, что в социальных сетях часто для увеличения количества подписчиков "любой ценой" распространяется востребованная информация, иногда непроверенная, а сведения о коронавирусе сейчас наиболее популярны. Об этом он рассказал РИА "Новости".

Он также отметил, что Америка находится не на последнем месте среди стран, которые занимаются разработкой биологического оружия.

Поэтому, когда разработки соответствующие ведутся, есть масса заинтересованных сторон, причастных к этим разработкам, чтобы свои исследования воплотить в жизнь и посмотреть, что из этого получается, — заявил Новиков.

Ранее Госдеп США обвинил Россию в создании фейков о коронавирусе в соцсетях.

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Фото © ТАСС / Андрей Гордеев

Варвара Романова
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