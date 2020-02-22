В Госдуме ответили на обвинения в адрес России о создании фейков о коронавирусе

Там отметили, что в соцсетях всегда распространяется наиболее востребованная информация.

Первый зампред Комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков отметил, что в социальных сетях часто для увеличения количества подписчиков "любой ценой" распространяется востребованная информация, иногда непроверенная, а сведения о коронавирусе сейчас наиболее популярны. Об этом он рассказал РИА "Новости".

Он также отметил, что Америка находится не на последнем месте среди стран, которые занимаются разработкой биологического оружия.

— Поэтому, когда разработки соответствующие ведутся, есть масса заинтересованных сторон, причастных к этим разработкам, чтобы свои исследования воплотить в жизнь и посмотреть, что из этого получается, — заявил Новиков.