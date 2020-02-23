Володин и Матвиенко поздравили россиян с Днём защитника Отечества

Председатель Совфеда отметила значимость этого праздника в год 75-летия Победы.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поздравила с праздником защитников Отечества, отметив доблесть и мужество российского воинства.

— В год 75-летия Великой Победы мы особенно горды тем, что военнослужащие Вооружённых Сил Российской Федерации, представители силовых структур и все, кто своим каждодневным трудом вносит вклад в обеспечение безопасности государства и его граждан, являются достойными наследниками поколения победителей, бережно хранят и приумножают славные боевые традиции отцов и дедов, — отметила она.

Матвиенко пожелала ветеранам, нынешним и будущим защитникам благополучия, мира и новых свершений.

С поздравительным словом к россиянам также обратился председатель Госдумы Вячеслав Володин. Он отметил, что в России к тем, что защищает мирную жизнь страны, относятся с большим уважением.

— Мы гордимся солдатами и офицерами, чьи мужество, верность присяге, сила духа укрепляют мощь российской армии и флота. Желаю здоровья, успехов и благополучия, — сказал Володин.