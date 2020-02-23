В Госдуме отметили важность закрепления в конституции поправки об индексации пенсий

По мнению одного из депутатов, внесение этой нормы в основной закон страны "не оставляет свободы манёвра".

Депутат Государственной думы, первый заместитель руководителя фракции "Единая Россия" Андрей Исаев прокомментировал Лайфу необходимость закрепления в Конституции РФ поправки об ежегодной индексации пенсий.

— Хочу обратить внимание, что одно дело, когда это предусмотрено федеральным законом, другое дело, когда эта норма закрепляется в конституции. Потому что один федеральный закон может приостанавливаться и отменяться другим федеральным законом, — отметил Исаев.

Он напомнил, что в России были случаи, когда законом о бюджете временно прекращалась реализация норм других законов, касающихся индексации пенсий, пособий и других социальных выплат.

— Внесение этой нормы в конституцию, так же как и нормы о том, что минимальный размер оплаты труда не может быть ниже прожиточного минимума, в данном случае не оставляет свободы манёвра ни у правительства, ни у парламента, — заявил депутат Госдумы.