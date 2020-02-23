В Россию экстрадировали выдававшего себя за Диего Марадону террориста

Сейчас мужчина находится в СИЗО, обвинение ему пока не предъявили.

Террорист Расул Мислаев, которого давно разыскивали российские и международные спецслужбы, экстрадирован на родину. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Мужчина уехал из России в террористическую организацию ИГИЛ* ещё в 2013 году. Согласно информации портала, Мислаев воевал на стороне боевиков, после чего ударился в бега.

После этого мужчина осел в Албании. Но в этот момент на него выписали международный ордер. И его поиском занялись не только российские правоохранители. Службам удалось выйти на след террориста — и Мислаева арестовали.

Однако злоумышленник не растерялся и заявил, что он никоим образом не причастен к ИГИЛ и к беглому россиянину. Более того, мужчина сообщил полиции, что он — известный аргентинский футболист Диего Марадона. Афера провалилась в связи с тем, что 34-летний Мислаев мало походил на 59-летнюю звезду спорта.

Сейчас террорист находится в СИЗО. Проводятся необходимые следственные действия, обвинение россиянину пока не предъявили.