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Регион
Опубликовано 23 февраля 2020, 22:17

В Госдуме ответили на слова Трампа о примирении России и Украины

Ранее глава Белого дома заявил, что налаживание контакта между странами отразилось бы положительно на всём мире.

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек отреагировал на слова американского президента Дональда Трампа о надежде на примирение России и Украины. При этом он отметил, что Москва с Киевом и не ссорилась. Такой комментарий он дал RT.

Мы не подвергали оскорблениям её народ и культуру, мы всегда говорили, что наши страны братские, — отметил Бальбек.

Он также выразил надежду на то, что в западном сообществе налаживанию контакта мешать не станут, а Украина "разберёт по кирпичикам" стену между странами.

Напомним, в беседе с журналистами перед вылетом в Индию Трамп заявил, что хотел бы, чтобы Киев и Москва нашли общий язык. По его мнению, это было бы здорово для всего мира.

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Фото © ТАСС / Андрей Гордеев

Вера Павлова
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