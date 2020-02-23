В Госдуме ответили на слова Трампа о примирении России и Украины

Ранее глава Белого дома заявил, что налаживание контакта между странами отразилось бы положительно на всём мире.

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек отреагировал на слова американского президента Дональда Трампа о надежде на примирение России и Украины. При этом он отметил, что Москва с Киевом и не ссорилась. Такой комментарий он дал RT.

— Мы не подвергали оскорблениям её народ и культуру, мы всегда говорили, что наши страны братские, — отметил Бальбек.

Он также выразил надежду на то, что в западном сообществе налаживанию контакта мешать не станут, а Украина "разберёт по кирпичикам" стену между странами.