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Регион
Опубликовано 24 февраля 2020, 04:31

В Комитете Госдумы по охране здоровья напомнили россиянам о вреде переедания блинов

Масленичная неделя начинается уже 24 февраля. В различных регионах страны к ней приурочены общественные мероприятия, в том числе гастрономические ярмарки с традиционными угощениями.

В преддверии наступающей Масленицы член Комитета Госдумы по охране здоровья доктор медицинских наук Борис Менделевич напомнил россиянам, что не стоит переедать блинов с большим количеством масла, а покупать это традиционное лакомство стоит только в проверенных местах.

В беседе с РИА "Новости" учёный дал совет ограничить поступление жиров в организм. Для этого стоит отказаться от добавления большого количества масла в блины при жарке — можно использовать сковороду с антипригарным покрытием.

Он также отметил, что нужно уделять внимание и начинке блинов. Её следует делать как можно более полезной.

Также надо стараться не переедать, чтобы избежать осложнений со стороны желудочно-кишечного тракта. В любом случае необходимо прислушиваться к своему здоровью, а при наличии проблем посоветоваться с лечащим врачом, — рекомендовал Менделевич.

Тяжёлым грузом лягут в желудок. Диетолог рассказала, от каких блинов стоит отказаться на Масленицу
Тяжёлым грузом лягут в желудок. Диетолог рассказала, от каких блинов стоит отказаться на Масленицу

Если уж речь идёт о покупке готовых блинов, то делать это лучше в проверенных местах. А употреблять блюдо нужно, следуя правилам гигиены.

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Фото © Pixabay

Вера Павлова
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