В Комитете Госдумы по охране здоровья напомнили россиянам о вреде переедания блинов

Масленичная неделя начинается уже 24 февраля. В различных регионах страны к ней приурочены общественные мероприятия, в том числе гастрономические ярмарки с традиционными угощениями.

В преддверии наступающей Масленицы член Комитета Госдумы по охране здоровья доктор медицинских наук Борис Менделевич напомнил россиянам, что не стоит переедать блинов с большим количеством масла, а покупать это традиционное лакомство стоит только в проверенных местах.

В беседе с РИА "Новости" учёный дал совет ограничить поступление жиров в организм. Для этого стоит отказаться от добавления большого количества масла в блины при жарке — можно использовать сковороду с антипригарным покрытием.

Он также отметил, что нужно уделять внимание и начинке блинов. Её следует делать как можно более полезной.

— Также надо стараться не переедать, чтобы избежать осложнений со стороны желудочно-кишечного тракта. В любом случае необходимо прислушиваться к своему здоровью, а при наличии проблем посоветоваться с лечащим врачом, — рекомендовал Менделевич.