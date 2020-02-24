Участники акции вооружены камнями, палками и бутылками с горючей смесью.

Видео © Twitter / Felipe Pellejero H.

Открытие Международного фестиваля песни в Винья-дель-Маре, Чили, сопровождалось массовыми протестами и погромами. По данным Infobae, демонстранты жгли автомобили, провоцировали стычки с карабинерами и устроили погром в отеле "О’Хиггинс", в котором остановились гости и участники мероприятия.

Importantes destrozos se registran en las afueras y dentro del hotel Ohiggins en Viña del Mar @biobio pic.twitter.com/wQDmwY1k92 — Gonzalo Andres Perez (@GOPE21) February 23, 2020

Протестующие подожгли несколько автомобилей вблизи гостиницы. Фасад отеля оказался разрушен, постояльцев из здания эвакуировали. Чтобы разогнать участников погрома, карабинеры использовали слезоточивый газ и водомёты. Объём ущерба устанавливается.

При этом помешать открытию музыкального фестиваля демонстранты не смогли. Мероприятие началось всего на полчаса позже с выступления Рики Мартина. Певец призвал чилийцев отстаивать свои права "с любовью и миром".

📻#MesaCentral | Al menos 7 vehículos fueron incendiados en el frontis del Hotel O'Higgins en Viña del Mar. Se registraron 15 detenidos.#EsHoraDeEscucharnos en https://t.co/ElEeQ3tdYC pic.twitter.com/jio9tjbQS9 — Tele13Radio (@Tele13_Radio) February 24, 2020

Массовые протесты в Чили начались в октябре 2019 года после повышения цены на проезд в метро. Жители возмущены невозможностью получить достойное бесплатное образование и услуги здравоохранения, невысокими зарплатами и ростом тарифов. В ноябре власти и оппозиция пришли к соглашению о проведении референдума по новой конституции в апреле 2020 года, однако демонстрации ди сих пор продолжаются.