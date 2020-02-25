В Госдуму внесли поправки о голосовании по Конституции РФ

Согласно документу, волеизъявление будет объявляться указом президента.

На рассмотрение комитета Госдумы по госстроительству и законодательству внесены поправки к президентскому законопроекту об изменениях в Конституции, касающиеся порядка проведения всероссийского голосования. Об этом сообщил журналистам один из авторов поправок, глава комитета Павел Крашенинников.

— Поправками предлагается закрепить основные процедурные вопросы подготовки и проведения общероссийского голосования, итоги которого будут являться условием вступления в силу поправок к конституции, — рассказал парламентарий.

По словам Крашенинникова, о проведении общероссийского голосования по вопросу изменений в Конституцию РФ будет принят указ президента. Кроме того, если процедура назначена на рабочий день, такой день предлагается объявить выходным.