В Госдуму внесли поправки о голосовании по Конституции РФ
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Согласно документу, волеизъявление будет объявляться указом президента.
На рассмотрение комитета Госдумы по госстроительству и законодательству внесены поправки к президентскому законопроекту об изменениях в Конституции, касающиеся порядка проведения всероссийского голосования. Об этом сообщил журналистам один из авторов поправок, глава комитета Павел Крашенинников.
— Поправками предлагается закрепить основные процедурные вопросы подготовки и проведения общероссийского голосования, итоги которого будут являться условием вступления в силу поправок к конституции, — рассказал парламентарий.
По словам Крашенинникова, о проведении общероссийского голосования по вопросу изменений в Конституцию РФ будет принят указ президента. Кроме того, если процедура назначена на рабочий день, такой день предлагается объявить выходным.
Напомним, идею внести ряд изменений в Конституцию РФ Владимир Путин озвучил в ходе Послания Федеральному Собранию в январе. Все изменения вступят в силу только после того, как пройдут через всероссийское голосование. Его планируется провести в срок до первого мая 2020 года. Для проведения этой процедуры россиянам выделят дополнительный выходной.