Легальные мультиплексы: в Сети появится единый вещатель

Крупнейшие российские телеканалы будут вещать в сети Интернет бесплатно для жителей всех регионов России. Именно такую возможность обсуждают сейчас в Госдуме. Законопроект вот-вот пойдёт на второе чтение. Если закон в итоге будет принят, то в России появится "единое окно" для федеральных телеканалов. А следом уже в обозримой перспективе может появиться и общее приложение для просмотра мультиплексов на смартфонах или умных телевизорах. Что такое это "единое окно" и почему оно лучше антенны?

В чём суть законопроекта? Депутаты отталкиваются от уровня посещаемости сайтов телеканалов в Сети: пять миллионов человек в России ежедневно смотрят эфир федеральных телеканалов в Рунете либо посещают порталы телеканалов — то есть у аудитории есть однозначный запрос на вещание ТВ-сигнала в Сети. Но сегодня в большинстве случаев комплексным вещанием в российском сегменте Интернета промышляют пираты. Рунет заполнен сомнительными проигрывателями с вшитыми "зловредами", они забиты назойливой рекламой и прочим спамом. Чтобы как-то навести здесь порядок, в Госдуме и предлагают создать единого вещателя для российских телеканалов в Интернете, а доступ к нему сделать открытым для всей страны.

Это решит сразу несколько проблем. Зрителю не придётся переходить с сайта на сайт, если он хочет переключить канал. Он сможет это сделать в одном окне браузера или, например, через приложение для SMART TV. Телеканалы в разы сократят армию юристов, воюющих с пиратскими вещателями, ретранслирующими сигнал в Сеть без всяких роялти, с сомнительным качеством и собственной рекламой. Плюс для тех и для других сократится время поиска. Телеканалы не будут искать свою аудиторию в Интернете, потому что она сама найдёт их через общее окно вещания.

Предполагается, что на первом этапе вещатель начнёт транслировать в Интернет как минимум две трети всех федеральных российских телеканалов. Это произойдёт в 2021 году.

Здесь, пожалуй, стоит признать, что единый вещатель российских телеканалов в Интернете — это вторая нога для всей системы ТВ-вещания в России. Потому что проект РТРС по созданию общего цифрового пространства вещания на всей территории страны уже завершён. Но он в силу технических особенностей не может транслировать сигнал в Интернете и не учитывает зрителей в Сети. Это вещание цифрового, но всё-таки эфирного сигнала с помощью вышек и ретрансляторов. Второй же частью вещания в новом информационном пространстве, каким давно стал Интернет, будет новый вещатель, создание которого планируется завершить уже к следующему году.

Эксперты в основном упирают на защиту авторских и смежных прав. "Данное решение позволит внедрить технические средства защиты авторских и смежных прав на ТВ-контент, тем самым защитить права вещателей от возможных нарушений со стороны распространителей", — говорит, к примеру, генеральный директор "СТС Медиа" Вячеслав Муругов.

То же самое, по сути, говорит и Ольга Паскина, генеральный директор "Национальной медиагруппы": "Создание единого оператора позволит унифицировать стандарты вещания и защитить сигнал от копирования, вставок рекламы и замены контента, а также отключить незаконно распространяющие ТВ-сигнал площадки".

Но есть и сторона потребителей, то есть нас с вами. И здесь принцип "одного окна" не менее важен. К примеру, первый и второй мультиплексы эфирного цифрового телевидения получают региональные новостные вставки согласно местоположению пользователя. В Интернете это сейчас невозможно, а вот с появлением единого интернет-вещателя в Карелии будут смотреть новости из Петрозаводска, а в Башкирии — из Уфы. Сейчас, в основном на пиратских сайтах вещания, нет вообще никаких региональных вставок или они вовсе перепутаны.

Что до авторских прав по отношению к телезрителю, то и здесь всё изменится в лучшую сторону. По крайней мере, должно измениться. Дело в том, что те премьеры и фильмы, которые появляются в российском вещании федеральных каналов, зачастую не могут купить себе многие иностранные кабельные каналы. Разумеется, их вещание в Интернете невозможно, если сигнал не закодирован. То есть, если по Первому каналу начинается премьера какой-то ленты, сигнал в Интернет чаще всего просто перестаёт передаваться. С сертифицированным проигрывателем и единой площадкой вещания, с понятными правилами игры для правообладателей интернет-вещание будет не хуже обычного эфирного.

С учётом обещанного доступа к социально значимым интернет-сервисам на бесплатной основе, а также законодательством, подразумевающим бесплатное распространение всех каналов, входящих в мультиплексы по территории всей страны, можно достаточно уверенно говорить, что в плане социальной доступности всех цифровых сервисов, в том числе зрелищ, мы скорее задаём моду, чем плетёмся в хвосте цифрового прогресса. Осталось только дождаться.