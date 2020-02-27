Кокорин, Мамаев и Слуцкий рвутся в бой. 5 главных возвращений нашего чемпионата

Александр Кокорин

Фото © ФК "Сочи"

Аренда Александра Кокорина в "Сочи" стала самой обсуждаемой темой в этот трансферный период. Футболист отказывался уходить из "Зенита", главный тренер петербуржцев Сергей Семак тоже не хотел отпускать игрока. Практически месяц длились разборки, в результате которых бывший заключённый всё же отправился из города на берегах Невы в город на берегу Чёрного моря.

Форвард уже успел принять участие в двух матчах за "Сочи" на сборах (против "Динамо" и "Астаны"). Он уже пропустил ЧМ-2018, который, к слову, стал историческим для нашей сборной, и лишиться Евро-2020 будет обидно. Теперь ему нужно зажигать на поле, а не за его пределами.

Официально дебютировать за "Сочи" после столь громких скандалов Кокорин может 1 марта в 19:00 (мск) в матче против тульского "Арсенала".

Павел Мамаев

Лучшего друга Кокорина — Павла Мамаева — тоже ждёт возвращение в чемпионат после тюрьмы. Изначально казалось, что именно у Паши будут проблемы, ведь, пока он находился в местах лишения свободы, от него отказался "Краснодар". Но каким бы ни было его поведение, всё же Мамаев — футболист хороший. А перед самым попаданием за решётку он забивал голы ну просто на загляденье.

Фото © ФК "Ростов"

Конечно, заполучить его хотели многие клубы, но он выбрал "Ростов". В команде Валерия Карпина его приняли дружелюбно, а болельщики на презентации встречали овациями. Главное теперь — не отмечать ничего с Кокориным. Хотя судьба подкинет им ещё испытание: 19 марта у Кокорина день рождения, а вот 20 марта "Сочи" сыграет с... "Ростовом" и Мамаевым. Мы ни на что не намекаем, скорее просто предостерегаем, ведь прекрасно помним, чем закончилось празднование десятилетия их дружбы...

Мамаев может дебютировать за "Ростов" 29 февраля в 19:00 в игре с грозненским "Ахматом".

Леонид Слуцкий

Ещё один интересный трансфер нашего чемпионата случился среди тренеров. Российский специалист Леонид Слуцкий, который с 2017 года работал за границей, возвращается домой! Теперь он обоснуется в Казани и сможет помочь "Рубину" выкарабкаться со дна турнирной таблицы.

Фото © ФК "Рубин"

Команда успела укрепиться молодым талантом "Краснодара" Иваном Игнатьевым, но потеряла Дмитрия Тарасова, который спустя три дня после подписания контракта сломал ногу...

Что будет с казанцами, начнём узнавать уже 1 марта в 14:00 (мск). В этот день "Рубин" сыграет на выезде с "Тамбовом". И согласитесь, что вы тоже соскучились по шуткам Слуцкого и его качанию на кресле. С возвращением домой, Леонид Викторович!

Николай Комличенко

Фото © ФК "Динамо"

Николай Комличенко в российском чемпионате сыграл немного — всего шесть матчей за "Краснодар". Форварду пришлось поскитаться по арендам, а потом перебраться в Чехию, где он и раскрыл свой талант. Получив "звания" лучшего бомбардира, лучшего легионера и лучшего нападающего чемпионата Чехии, он добился вызова в сборную России.

Перед Евро-2020 Николай сделал правильный выбор: вернулся домой, чтобы быть на виду у тренерского штаба национальной команды и добиваться высот в нашем чемпионате. Переговоры с ним вели несколько команд, но в итоге форвард оказался в московском "Динамо".

Дебютировать Комличенко может 29 февраля в 16:30 (мск) и сразу в дерби против "Спартака".

Дмитрий Скопинцев

Зимой прошлого года "Спартак" и "Зенит" бились за 22-летнего крайнего защитника Дмитрия Скопинцева, который ярко играл в "Ростове". Об этом молодом таланте лились хвалебные отзывы отовсюду. Сам футболист выбрал тогда не красно-белых, не сине-бело-голубых, а "Краснодар". Однако в кубанской команде прижиться он не смог — чаще всего выходил на замену.

Фото © ФК "Динамо"

Этой зимой он перешёл в столичное "Динамо", вернувшись домой. Скопинцев — воспитанник бело-голубых. И самое интересное, что в академии им. Яшина с ним работал Кирилл Новиков, который сейчас является главным тренером команды.