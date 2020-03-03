Один по цене трёх. Вас обманывают на ремонте гаджетов — попробуйте это исправить

Накрутка на поломках

У Владимира сломался iPhone SE — попала влага. Отнёс гаджет в сервисный центр, заплатил 990 рублей за прочистку. Когда пришёл забирать смартфон, менеджер центра сообщила, что требуется дополнительный ремонт, потому что неисправен модем, нужна замена дисплейного модуля и аккумулятора. В сумме ремонт оценивался в 8270 рублей.

— Сказали, что залит весь экран и не работает, также не включается телефон, так как аккумулятор сдох полностью, пришлось ремонтнику свой вставлять, чтобы проверить телефон, сказал, что, возможно, произошло замыкание при попадании влаги, — рассказал Владимир.

Фото © Shutterstock

Молодой человек пришёл домой, поставил телефон на зарядку, начал гуглить сайты объявлений, чтобы купить подержанный гаджет. Но случилось чудо, как восприняли бы это сотрудники сервисного центра, в котором Владимир чинил свой телефон, — техника заработала. Аккумулятор нормально принимал зарядку и нормально держал заряд. Экран тоже исправно работал, никаких нареканий к нему не было.

— Модем действительно не работает — не видит сим-карту. Но всё остальное в полном порядке, — говорит Владимир. — Только ещё после диагностики и Touch ID перестал работать, про него ничего не написали в заключении.

Он обратился в сервисный центр — написал им в соцсетях. Ему ответил робот: "Спасибо за обращение, мы с вами свяжемся". Комментарии и отзывы на официальной странице сервиса удалялись через день после того, как Владимир их публиковал. В итоге возмущённому клиенту в личные сообщения менеджер сервиса написал следующее.

Скрин © VK

Дороже, чем надо

На форумах в Сети люди довольно часто рассказывают об обманах в сервисных центрах. Григорию из Екатеринбурга продали замену экрана на iPhone 7+ за девять тысяч рублей. Менеджер объяснила такую высокую цену подлинностью запчасти: "У вас будет оригинальный экран, а не дешёвая подделка".

Спустя несколько месяцев Григорий снова разбил экран, обратился в другой сервис, где ему поставили такую же запчасть за четыре тысячи рублей и объяснили, что экран из первого сервиса был самым дешёвым, поэтому стекло довольно быстро сломалось после несерьёзного падения.

Никаких гарантий

Зачастую сервисы обещают, что в случае повторной неисправности уже отремонтированной детали все неполадки бесплатно устранят по гарантии. Но на деле это не так.

Мария из Великого Новгорода принесла на ремонт ZTE. Разбитое стекло заменили быстро, наклеили защиту сверху, девушка заплатила около трёх тысяч рублей. Но через месяц экран треснул при снятии защитного стекла.

Фото © Getty Images

— Просто при снятии треснуло! При оттяжке липкой основы. Как так? Обратилась с вопросом по гарантийной замене некачественного стекла. Отказали. Предложили снова заплатить, — рассказала Мария.

Девушка обратилась в головной офис сервисного центра в Москве, её попросили подождать три дня, пока компания разберётся в ситуации. Но по прошествии означенного времени Марии никто не позвонил. Обратилась повторно, на что ей ответили: "Мы связались с филиалом в вашем городе, вам нужно проблему на месте решать. Или обращайтесь в суд".

Подавать иск из-за стекла девушка не стала, пожалела своё время. Но данный сервис не советует больше никому из своих знакомых.

Как не стать жертвой обмана?

Перед тем как отдать свой гаджет в сервис, почитайте отзывы в Интернете. Да, среди комментариев сегодня довольно много подставных положительных отзывов, но, если потратить чуть больше времени и внимательно изучить не только похвалу, но и жалобы клиентов, можно обезопасить себя от возможных рисков.

Фото © Shutterstock

— Если компетентность менеджеров вызывает сомнения, не стесняйтесь: забирайте гаджет, разворачивайтесь и уходите. Чем меньше клиентов у непрофессионалов, тем чище рынок, — добавляет мастер по ремонту техники Никита Пургин.

Не забудьте про свои права. Закон "О защите прав потребителей" регламентирует срок ремонтных работ. Если вы не подписывали никакого дополнительного соглашения, ремонт должен быть произведён незамедлительно. В дополнительных соглашениях максимальный срок устранения неполадок — 45 дней.

И ещё: всегда требуйте гарантию. Если возникнут какие-то проблемы с устройством после ремонта, у вас должны быть основания для спора. Даже если в суд вы не пойдёте, документ, подтверждающий вашу правоту, необходим.