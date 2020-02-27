Пакистан вернул России советский долг

В 1980-е годы Москва выдала Исламабаду несколько государственных кредитов.

Пакистан выплатил России долг в размере 93,5 миллиона долларов по торговым операциям с СССР. Об этом сообщает издание News International.

Данные средства поступили в погашение задолженности исламской республики по ранее предоставленным СССР государственным кредитам. Долгое время долг был камнем преткновения для развития торговли между странами. Теперь Исламабад рассчитывает, что в Пакистан придут российские инвестиции.