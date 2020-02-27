Пакистан вернул России советский долг
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В 1980-е годы Москва выдала Исламабаду несколько государственных кредитов.
Пакистан выплатил России долг в размере 93,5 миллиона долларов по торговым операциям с СССР. Об этом сообщает издание News International.
Данные средства поступили в погашение задолженности исламской республики по ранее предоставленным СССР государственным кредитам. Долгое время долг был камнем преткновения для развития торговли между странами. Теперь Исламабад рассчитывает, что в Пакистан придут российские инвестиции.
Напомним, в декабре прошлого года Россия и Пакистан подписали соглашение об урегулировании взаимных финансовых требований и обязательств по операциям бывшего СССР, благодаря которому и стал возможен возврат средств.