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Опубликовано 26 февраля 2020, 23:30

Пакистан вернул России советский долг

Фото © Pixabay

Фото © Pixabay

В 1980-е годы Москва выдала Исламабаду несколько государственных кредитов.

Пакистан выплатил России долг в размере 93,5 миллиона долларов по торговым операциям с СССР. Об этом сообщает издание News International.

Данные средства поступили в погашение задолженности исламской республики по ранее предоставленным СССР государственным кредитам. Долгое время долг был камнем преткновения для развития торговли между странами. Теперь Исламабад рассчитывает, что в Пакистан придут российские инвестиции.

Напомним, в декабре прошлого года Россия и Пакистан подписали соглашение об урегулировании взаимных финансовых требований и обязательств по операциям бывшего СССР, благодаря которому и стал возможен возврат средств.

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Никита Никонов
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