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Опубликовано 27 февраля 2020, 09:42

Парламентарии уточнили время проведения всероссийского голосования о поправках в конституцию

Фото © ТАСС / Новодережкин Антон

Фото © ТАСС / Новодережкин Антон

Авторами соответствующей поправки стали депутат Павел Крашенинников и член Совета Федерации Андрей Клишас.

Депутаты Госдумы обратились в профильный Комитет по госстроительству и законодательству с предложением закрепить во второй статье проекта о поправке в конституцию дату всероссийского голосования. Об этом сообщает РИА "Новости".

Предполагается, что оно пройдёт 22 апреля с 8 до 20 часов по местному времени. Авторами соответствующей поправки стали депутат Павел Крашенинников и член Совета Федерации Андрей Клишас.

Напомним, идею внести ряд изменений в Конституцию РФ президент Владимир Путин озвучил в ходе Послания Федеральному собранию в январе. Все изменения вступят в силу только после того, как пройдут через всероссийское голосование. Ранее Путин одобрил предложенную дату проведения голосования — оно состоится 22 апреля.

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Анна Сокова
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