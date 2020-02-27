Парламентарии уточнили время проведения всероссийского голосования о поправках в конституцию
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Авторами соответствующей поправки стали депутат Павел Крашенинников и член Совета Федерации Андрей Клишас.
Депутаты Госдумы обратились в профильный Комитет по госстроительству и законодательству с предложением закрепить во второй статье проекта о поправке в конституцию дату всероссийского голосования. Об этом сообщает РИА "Новости".
Предполагается, что оно пройдёт 22 апреля с 8 до 20 часов по местному времени. Авторами соответствующей поправки стали депутат Павел Крашенинников и член Совета Федерации Андрей Клишас.
Напомним, идею внести ряд изменений в Конституцию РФ президент Владимир Путин озвучил в ходе Послания Федеральному собранию в январе. Все изменения вступят в силу только после того, как пройдут через всероссийское голосование. Ранее Путин одобрил предложенную дату проведения голосования — оно состоится 22 апреля.