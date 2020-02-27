Парламентарии уточнили время проведения всероссийского голосования о поправках в конституцию

Авторами соответствующей поправки стали депутат Павел Крашенинников и член Совета Федерации Андрей Клишас.

Депутаты Госдумы обратились в профильный Комитет по госстроительству и законодательству с предложением закрепить во второй статье проекта о поправке в конституцию дату всероссийского голосования. Об этом сообщает РИА "Новости".

Предполагается, что оно пройдёт 22 апреля с 8 до 20 часов по местному времени. Авторами соответствующей поправки стали депутат Павел Крашенинников и член Совета Федерации Андрей Клишас.