В Крыму посоветовали Украине "не разевать рот на российский каравай"

Иностранным захватчикам никогда не удавалось уйти целыми и невредимыми из РФ, подчеркнули в Госдуме.

Слова вице-премьера Украины по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрия Кулебы о возвращении Крыма выражают лишь надежду. На деле же попытки вырвать территории у России — "гиблое дело". Об этом в интервью изданию РИА "Новости" заявил депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек.

По словам парламентария, история знает многих личностей, кто покушался на российские территории. Такие захватчики тщательно готовились и составляли планы, однако "выйти из России, что называется, с целыми костями" им так и не удалось.

— Говорить красивые слова, потирать руки в ожидании ослабевания России, конечно, можно. А вот по жизни что-то вырвать, даже не в самые лучшие периоды Российского государства, — дело гиблое. Так что, как говорится, на российский каравай — Крым — рот не разевай, — заключил он.